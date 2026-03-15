Бетис - Сельта 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2026 19:30
Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619
15 Марта 2026 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 28-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Сельта, которое состоится 15 Марта 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Сельта
Виго
25ИспанияврПау Лопес
3ИспаниязщДиего Льоренте
4Бразилиязщ Натан
12ШвейцариязщРикардо Родригес
6ИспанияпзСерхи Альтмира
21ИспанияпзМарк Рока
7Бразилияпз Антони
8ИспанияпзПабло Форнальс
24ИспаниянпАйтор Руибаль
10МарокконпАбде Эззалзули
19КолумбиянпКучо Эрнандес
13РумынияврЙонуц Раду
32ИспаниязщХави Родригес
2ШвециязщКарл Старфельт
20ИспаниязщМаркос Алонсо
17ИспаниязщХави Руэда
3ИспаниязщОскар Мингеса
15УругвайпзМатиас Весино
6ГвинеяпзИлаш Мориба
19ШвецияпзУиллот Сведберг
10ИспаниянпЯго Аспас
7ИспаниянпБорха Иглесиас
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
ИспанияКлаудио Хиральдес
История личных встреч
27.08.2025Испания — Примера6-й турСельта1 : 1Бетис
08.02.2025Испания — Примера23-й турСельта3 : 2Бетис
10.11.2024Испания — Примера13-й турБетис2 : 2Сельта
12.04.2024Испания - Примера31-й турБетис2 : 1Сельта
03.01.2024Испания - Примера19-й турСельта2 : 1Бетис
04.02.2023Испания - Примера20-й турБетис3 : 4Сельта
02.10.2022Испания - Примера7-й турСельта1 : 0Бетис
20.03.2022Испания - Примера29-й турСельта0 : 0Бетис
02.01.2022Испания - Примера19-й турБетис0 : 2Сельта
22.05.2021Испания - Примера38-й турСельта2 : 3Бетис
12.03.2026Лига Европы1/8 финала. 1-й матч1 : 0Бетис
08.03.2026Испания — Примера27-й тур2 : 0Бетис
01.03.2026Испания — Примера26-й турБетис2 : 2
21.02.2026Испания — Примера25-й турБетис1 : 1
15.02.2026Испания — Примера24-й тур1 : 2Бетис
12.03.2026Лига Европы1/8 финала. 1-й матчСельта1 : 1
06.03.2026Испания — Примера27-й турСельта1 : 2
01.03.2026Испания — Примера26-й тур1 : 2Сельта
26.02.2026Лига ЕвропыСтыковые матчи. 2-й матчСельта1 : 0
22.02.2026Испания — Примера25-й турСельта2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2767
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2763
3
Лига чемпионов
Атлетико М2857
4
Лига чемпионов
Вильярреал2855
5
Лига Европы
Бетис2743
6
Лига конференций
Сельта2740
7 Эспаньол2737
8 Реал Сосьедад2735
9 Хетафе2835
10 Атлетик Б2835
11 Жирона2834
12 Осасуна2734
13 Валенсия2832
14 Севилья2731
15 Райо Вальекано2731
16 Алавес2828
17 Эльче2726
18
Зона вылета
Мальорка2725
19
Зона вылета
Леванте2722
20
Зона вылета
Овьедо2821

