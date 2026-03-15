Бетис - Сельта 15 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Сельта, которое состоится 15 Марта 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|25
|вр
|Пау Лопес
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|4
|зщ
|Натан
|12
|зщ
|Рикардо Родригес
|6
|пз
|Серхи Альтмира
|21
|пз
|Марк Рока
|7
|пз
|Антони
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|24
|нп
|Айтор Руибаль
|10
|нп
|Абде Эззалзули
|19
|нп
|Кучо Эрнандес
|13
|вр
|Йонуц Раду
|32
|зщ
|Хави Родригес
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|17
|зщ
|Хави Руэда
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|15
|пз
|Матиас Весино
|6
|пз
|Илаш Мориба
|19
|пз
|Уиллот Сведберг
|10
|нп
|Яго Аспас
|7
|нп
|Борха Иглесиас
|Мануэль Пеллегрини
|Клаудио Хиральдес
|27.08.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|3 : 2
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|2 : 2
|12.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 1
|03.01.2024
|Испания - Примера
|19-й тур
|2 : 1
|04.02.2023
|Испания - Примера
|20-й тур
|3 : 4
|02.10.2022
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 0
|20.03.2022
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 0
|02.01.2022
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 2
|22.05.2021
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 3
|12.03.2026
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|08.03.2026
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 0
|01.03.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|2 : 2
|21.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|1 : 1
|15.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 2
|12.03.2026
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|06.03.2026
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 2
|01.03.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 2
|26.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 0
|22.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|27
|67
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|27
|63
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|28
|57
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|28
|55
| 5
Лига Европы
|Бетис
|27
|43
| 6
Лига конференций
|Сельта
|27
|40
|7
|Эспаньол
|27
|37
|8
|Реал Сосьедад
|27
|35
|9
|Хетафе
|28
|35
|10
|Атлетик Б
|28
|35
|11
|Жирона
|28
|34
|12
|Осасуна
|27
|34
|13
|Валенсия
|28
|32
|14
|Севилья
|27
|31
|15
|Райо Вальекано
|27
|31
|16
|Алавес
|28
|28
|17
|Эльче
|27
|26
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|27
|25
| 19
Зона вылета
|Леванте
|27
|22
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|28
|21