Рубин - Локомотив М 15 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Локомотив М, которое состоится 15 Марта 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Франк Артига
|Михаил Михайлович Галактионов
|17.10.2025
|Россия — МФЛ
|26-й тур
|0 : 0
|27.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|20.06.2025
|Россия — МФЛ
|11-й тур
|1 : 1
|12.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|13.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 4
|12.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|2 : 1
|20.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|12.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|0 : 2
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|3 : 0
|13.03.2026
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|2 : 4
|08.03.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|06.03.2026
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|2 : 3
|28.02.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|20.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 0
|13.03.2026
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|2 : 5
|09.03.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 2
|06.03.2026
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|2 : 2
|05.03.2026
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|1 : 2
|28.02.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|21
|46
|2
|Зенит
|21
|45
|3
|Локомотив М
|20
|41
|4
|Балтика
|21
|39
|5
|ЦСКА
|21
|36
|6
|Спартак М
|21
|35
|7
|Динамо М
|21
|30
|8
|Рубин
|20
|26
|9
|Ахмат
|20
|26
|10
|Ростов
|21
|22
|11
|Акрон
|20
|21
|12
|Динамо Мх
|21
|21
| 13
Стыковая зона
|Крылья Советов
|20
|20
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|21
|18
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|20
|17
| 16
Зона вылета
|Сочи
|21
|9