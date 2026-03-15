Реал Сосьедад - Осасуна 15 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Осасуна, которое состоится 15 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|2
|зщ
|Хон Арамбуру
|31
|зщ
|Хон Мартин
|16
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|12
|пз
|Янхель Эррера
|15
|пз
|Пабло Марин
|24
|пз
|Лука Сучич
|18
|пз
|Карлос Солер
|7
|нп
|Андер Барренечеа
|9
|нп
|Орри Оускарссон
|1
|вр
|Серхио Эррера
|19
|зщ
|Валентин Розье
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|5
|зщ
|Хорхе Эррандо
|20
|зщ
|Хави Галан
|7
|пз
|Хон Монкайола
|6
|пз
|Лукас Торро
|10
|пз
|Аймар Орос
|18
|нп
|Рауль Моро
|21
|нп
|Виктор Муньос
|17
|нп
|Анте Будимир
|Пеллегрино Матараццо
|Алессио Лиши
|13.01.2026
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 2 4 : 3
|22.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 3
|06.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 0
|02.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|27.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 2
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 2
|10.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 1
|17.01.2024
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 2
|02.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|28.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 2
|07.03.2026
|Испания — Примера
|27-й тур
|3 : 2
|04.03.2026
|Кубок Испании
|1/2 финала
|1 : 0
|28.02.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|0 : 1
|21.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|3 : 3
|14.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|4 : 1
|07.03.2026
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 2
|01.03.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 0
|21.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|2 : 1
|13.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|0 : 0
|06.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|27
|67
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|27
|63
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|28
|57
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|28
|55
| 5
Лига Европы
|Бетис
|27
|43
| 6
Лига конференций
|Сельта
|27
|40
|7
|Эспаньол
|27
|37
|8
|Реал Сосьедад
|27
|35
|9
|Хетафе
|28
|35
|10
|Атлетик Б
|28
|35
|11
|Жирона
|28
|34
|12
|Осасуна
|27
|34
|13
|Валенсия
|28
|32
|14
|Севилья
|27
|31
|15
|Райо Вальекано
|27
|31
|16
|Алавес
|28
|28
|17
|Эльче
|27
|26
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|27
|25
| 19
Зона вылета
|Леванте
|27
|22
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|28
|21