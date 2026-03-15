Гурник - Ракув 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2026 18:30
Стадион: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша), вместимость: 31871
15 Марта 2026 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 25-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гурник З - Ракув, которое состоится 15 Марта 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 25-й тур, оно проводится на стадионе: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Главные тренеры
Словакия Михал Гашпарик
Польша Марек Папшун
История личных встреч
15.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Ракув0 : 1Гурник З
21.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур Ракув1 : 0Гурник З
18.08.2024 Польша — Экстракласса 5-й тур Гурник З0 : 0Ракув
19.04.2024 Польша - Экстракласса 29-й тур Ракув0 : 1Гурник З
22.10.2023 Польша - Экстракласса 12-й тур Гурник З2 : 1Ракув
18.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Ракув2 : 0Гурник З
07.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 4-й тур Гурник З1 : 0Ракув
20.02.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 22-й тур Гурник З1 : 1Ракув
15.12.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 5-й тур Ракув1 : 2Гурник З
20.03.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 22-й тур Ракув0 : 0Гурник З
08.03.2026 Польша — Экстракласса 24-й тур 0 : 0Гурник З
28.02.2026 Польша — Экстракласса 23-й тур 3 : 1Гурник З
21.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур Гурник З0 : 1
16.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур 1 : 1Гурник З
07.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур Гурник З0 : 1
12.03.2026 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч 2 : 1Ракув
08.03.2026 Польша — Экстракласса 24-й тур Ракув2 : 0
01.03.2026 Польша — Экстракласса 23-й тур 4 : 3Ракув
21.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур Ракув1 : 0
14.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур 0 : 0Ракув
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Заглембе Л2441
2
Лига чемпионов
Ягеллония2438
3
Лига конференций
Лех П2438
4
Лига конференций
Ракув2437
5 ГКС Катовице2436
6 Гурник З2435
7 Мотор2534
8 Корона2433
9 Висла Плоцк2433
10 Радомяк2533
11 Краковия2433
12 Пяст2532
13 Лехия2531
14 Погонь2431
15 Легия2529
16
Зона вылета
Арка2429
17
Зона вылета
Видзев2427
18
Зона вылета
Нецеча2522

