Заглембе - Лех 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2026 15:45
Стадион: Заглембе (Любин, Польша), вместимость: 16068
15 Марта 2026 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 25-й тур
Заглембе Л
Лех П

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заглембе Л - Лех П, которое состоится 15 Марта 2026 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Заглембе (Любин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
12.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Лех П1 : 2Заглембе Л
23.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур Лех П3 : 1Заглембе Л
17.08.2024 Польша — Экстракласса 5-й тур Заглембе Л0 : 1Лех П
10.02.2024 Польша - Экстракласса 20-й тур Лех П2 : 0Заглембе Л
06.08.2023 Польша - Экстракласса 3-й тур Заглембе Л1 : 1Лех П
19.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Лех П1 : 2Заглембе Л
07.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 4-й тур Заглембе Л1 : 1Лех П
21.05.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 34-й тур Лех П2 : 1Заглембе Л
05.12.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 17-й тур Заглембе Л2 : 3Лех П
05.02.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 16-й тур Лех П0 : 0Заглембе Л
07.03.2026 Польша — Экстракласса 24-й тур 1 : 3Заглембе Л
02.03.2026 Польша — Экстракласса 23-й тур Заглембе Л2 : 0
23.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур 0 : 2Заглембе Л
14.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур Заглембе Л0 : 0
06.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 1 : 2Заглембе Л
12.03.2026 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч Лех П1 : 3
07.03.2026 Польша — Экстракласса 24-й тур 2 : 1Лех П
01.03.2026 Польша — Экстракласса 23-й тур Лех П4 : 3
26.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч Лех П1 : 0
22.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур 1 : 2Лех П
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Заглембе Л2441
2
Лига чемпионов
Ягеллония2438
3
Лига конференций
Лех П2438
4
Лига конференций
Ракув2437
5 ГКС Катовице2436
6 Гурник З2435
7 Мотор2534
8 Корона2433
9 Висла Плоцк2433
10 Радомяк2533
11 Краковия2433
12 Пяст2532
13 Лехия2531
14 Погонь2431
15 Легия2529
16
Зона вылета
Арка2429
17
Зона вылета
Видзев2427
18
Зона вылета
Нецеча2522

