Заглембе - Лех 15 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заглембе Л - Лех П, которое состоится 15 Марта 2026 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Заглембе (Любин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|12.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|1 : 2
|23.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|3 : 1
|17.08.2024
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|0 : 1
|10.02.2024
|Польша - Экстракласса
|20-й тур
|2 : 0
|06.08.2023
|Польша - Экстракласса
|3-й тур
|1 : 1
|19.02.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 21-й тур
|1 : 2
|07.08.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 4-й тур
|1 : 1
|21.05.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 34-й тур
|2 : 1
|05.12.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 17-й тур
|2 : 3
|05.02.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 16-й тур
|0 : 0
|07.03.2026
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|1 : 3
|02.03.2026
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|2 : 0
|23.02.2026
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|0 : 2
|14.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|0 : 0
|06.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 2
|12.03.2026
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 3
|07.03.2026
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|2 : 1
|01.03.2026
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|4 : 3
|26.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 0
|22.02.2026
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Заглембе Л
|24
|41
| 2
Лига чемпионов
|Ягеллония
|24
|38
| 3
Лига конференций
|Лех П
|24
|38
| 4
Лига конференций
|Ракув
|24
|37
|5
|ГКС Катовице
|24
|36
|6
|Гурник З
|24
|35
|7
|Мотор
|25
|34
|8
|Корона
|24
|33
|9
|Висла Плоцк
|24
|33
|10
|Радомяк
|25
|33
|11
|Краковия
|24
|33
|12
|Пяст
|25
|32
|13
|Лехия
|25
|31
|14
|Погонь
|24
|31
|15
|Легия
|25
|29
| 16
Зона вылета
|Арка
|24
|29
| 17
Зона вылета
|Видзев
|24
|27
| 18
Зона вылета
|Нецеча
|25
|22