Гоу Эхед Иглс - НАК Бреда 15 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - НАК Бреда, которое состоится 15 Марта 2026 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|22
|вр
|Яри Де Бюссер
|2
|зщ
|Альфонс Сампстед
|26
|зщ
|Юлиюс Дирксен
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|29
|зщ
|Аске Адельгор
|17
|пз
|Матис Сюре
|21
|пз
|Мелле Мёленстен
|7
|пз
|Якоб Бреум
|10
|пз
|Сёрен Тенгстедт
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
|18
|нп
|Рихонелл Маргарет
|99
|вр
|Даниэль Белица
|3
|зщ
|Денис Одои
|15
|зщ
|Энес Махмутович
|4
|зщ
|Бой Кемпер
|8
|пз
|Клинт Леманс
|2
|пз
|Бойд Люкассен
|16
|пз
|Максимильен Балар
|90
|пз
|Льюис Холтби
|14
|нп
|Камаль Сова
|24
|нп
|Андре Айю
|7
|нп
|Шарль-Андреас Брим
|Мелвин Бул
|01.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 0
|12.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 1
|21.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|2 : 1
|05.04.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|32-й тур
|0 : 1
|11.12.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|16-й тур
|0 : 0
|26.10.2020
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|6 : 0
|26.01.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|23-й тур
|1 : 0
|01.11.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|13-й тур
|1 : 1
|14.03.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 0
|22.11.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|2 : 0
|08.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|1 : 4
|01.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|0 : 1
|22.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|4 : 0
|15.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 0
|11.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 3
|08.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|3 : 3
|27.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|3 : 0
|21.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 0
|14.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|0 : 1
|06.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|27
|68
| 2
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|27
|49
| 3
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|26
|49
| 4
Лига Европы
|Твенте
|26
|44
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|26
|44
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|26
|39
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|26
|38
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|26
|37
|9
|Утрехт
|26
|35
|10
|Гронинген
|27
|35
|11
|Фортуна
|27
|35
|12
|ПЕК Зволле
|27
|30
|13
|Гоу Эхед Иглс
|26
|29
|14
|Волендам
|27
|27
|15
|Эксельсиор
|26
|26
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|26
|24
| 17
Зона вылета
|НАК Бреда
|26
|23
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|26
|18