Гоу Эхед Иглс - НАК Бреда 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2026 17:45
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
15 Марта 2026 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - НАК Бреда, которое состоится 15 Марта 2026 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

22БельгияврЯри Де Бюссер
2ИсландиязщАльфонс Сампстед
26НидерландызщЮлиюс Дирксен
4НидерландызщЙорис Крамер
29ДаниязщАске Адельгор
17БельгияпзМатис Сюре
21НидерландыпзМелле Мёленстен
7ДанияпзЯкоб Бреум
10ДанияпзСёрен Тенгстедт
16ШвециянпВиктор Эдвардсен
18НидерландынпРихонелл Маргарет
99ПольшаврДаниэль Белица
3ГаназщДенис Одои
15ЛюксембургзщЭнес Махмутович
4НидерландызщБой Кемпер
8НидерландыпзКлинт Леманс
2НидерландыпзБойд Люкассен
16АвстралияпзМаксимильен Балар
90ГерманияпзЛьюис Холтби
14ГананпКамаль Сова
24ГананпАндре Айю
7КанаданпШарль-Андреас Брим
Главные тренеры
НидерландыМелвин Бул
История личных встреч
01.11.2025Нидерланды — Эредивизия11-й турНАК Бреда1 : 0Гоу Эхед Иглс
12.04.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 29-й турНАК Бреда1 : 1Гоу Эхед Иглс
21.12.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 17-й турГоу Эхед Иглс2 : 1НАК Бреда
05.04.2021Нидерланды - Первый дивизион32-й турНАК Бреда0 : 1Гоу Эхед Иглс
11.12.2020Нидерланды - Первый дивизион16-й турГоу Эхед Иглс0 : 0НАК Бреда
26.10.2020Кубок Нидерландов1-й раундГоу Эхед Иглс6 : 0НАК Бреда
26.01.2020Нидерланды - Первый дивизион23-й турГоу Эхед Иглс1 : 0НАК Бреда
01.11.2019Нидерланды - Первый дивизион13-й турНАК Бреда1 : 1Гоу Эхед Иглс
14.03.2015Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й турНАК Бреда1 : 0Гоу Эхед Иглс
22.11.2014Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 13-й турГоу Эхед Иглс2 : 0НАК Бреда
08.03.2026Нидерланды — Эредивизия26-й турГоу Эхед Иглс1 : 4
01.03.2026Нидерланды — Эредивизия25-й тур0 : 1Гоу Эхед Иглс
22.02.2026Нидерланды — Эредивизия24-й турГоу Эхед Иглс4 : 0
15.02.2026Нидерланды — Эредивизия23-й тур1 : 0Гоу Эхед Иглс
11.02.2026Нидерланды — Эредивизия20-й турГоу Эхед Иглс1 : 3
08.03.2026Нидерланды — Эредивизия26-й турНАК Бреда3 : 3
27.02.2026Нидерланды — Эредивизия25-й тур3 : 0НАК Бреда
21.02.2026Нидерланды — Эредивизия24-й турНАК Бреда1 : 0
14.02.2026Нидерланды — Эредивизия23-й тур0 : 1НАК Бреда
06.02.2026Нидерланды — Эредивизия22-й турНАК Бреда0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2768
2
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2749
3
Лига чемпионов
Фейеноорд2649
4
Лига Европы
Твенте2644
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс2644
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2639
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2638
8
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2637
9 Утрехт2635
10 Гронинген2735
11 Фортуна2735
12 ПЕК Зволле2730
13 Гоу Эхед Иглс2629
14 Волендам2727
15 Эксельсиор2626
16
Стыковая зона
Телстар2624
17
Зона вылета
НАК Бреда2623
18
Зона вылета
Хераклес2618

