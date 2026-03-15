01:05 ()
Расписание матчей
Суббота 14 марта
Воскресенье 15 марта
Свернуть список

Штутгарт - РБ Лейпциг 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2026 20:30
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
15 Марта 2026 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 26-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
Штутгарт
РБ Лейпциг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - РБ Лейпциг, которое состоится 15 Марта 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
РБ Лейпциг
33 Германия вр Александр Нюбель
22 Франция зщ Лоранс Ассиньон
14 Швейцария зщ Лука Хакес
24 Германия зщ Йефф Хабот
7 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
16 Турция пз Атакан Каразор
6 Германия пз Ангело Штиллер
18 Германия нп Джейми Левелинг
26 Германия нп Дениз Ундав
10 Германия нп Крис Фюрих
9 Босния и Герцеговина нп Эрмедин Демирович
26 Бельгия вр Мартен Вандевордт
17 Германия зщ Ридле Баку
4 Венгрия зщ Вилли Орбан
23 Франция зщ Кастелло Люкеба
22 Германия зщ Давид Раум
10 Германия пз Браян Груда
13 Австрия пз Николас Зайвальд
14 Австрия пз Кристоф Баумгартнер
49 Кот-д'Ивуар нп Ян Диоманд
40 Бразилия нп Ромуло
7 Норвегия нп Антонио Нуса
Главные тренеры
Германия Себастьян Хёнес
Германия Оле Вернер
История личных встреч
01.11.2025 Германия — Бундеслига 9-й тур РБ Лейпциг3 : 1Штутгарт
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур РБ Лейпциг2 : 3Штутгарт
02.04.2025 Кубок Германии 1/2 финала Штутгарт3 : 1РБ Лейпциг
15.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур Штутгарт2 : 1РБ Лейпциг
27.01.2024 Германия - Бундеслига 19-й тур Штутгарт5 : 2РБ Лейпциг
25.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур РБ Лейпциг5 : 1Штутгарт
27.01.2023 Германия — Бундеслига 18-й тур РБ Лейпциг2 : 1Штутгарт
07.08.2022 Германия — Бундеслига 1-й тур Штутгарт1 : 1РБ Лейпциг
15.01.2022 Германия - Бундеслига 19-й тур Штутгарт0 : 2РБ Лейпциг
20.08.2021 Германия - Бундеслига 2-й тур РБ Лейпциг4 : 0Штутгарт
12.03.2026 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Штутгарт1 : 2
07.03.2026 Германия — Бундеслига 25-й тур 2 : 2Штутгарт
01.03.2026 Германия — Бундеслига 24-й тур Штутгарт4 : 0
26.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч Штутгарт0 : 1
22.02.2026 Германия — Бундеслига 23-й тур 3 : 3Штутгарт
07.03.2026 Германия — Бундеслига 25-й тур РБ Лейпциг2 : 1
01.03.2026 Германия — Бундеслига 24-й тур 1 : 2РБ Лейпциг
21.02.2026 Германия — Бундеслига 23-й тур РБ Лейпциг2 : 2
15.02.2026 Германия — Бундеслига 22-й тур РБ Лейпциг2 : 2
11.02.2026 Кубок Германии 1/4 финала 2 : 0РБ Лейпциг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2667
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2658
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2650
4
Лига чемпионов
Штутгарт2547
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2547
6
Лига конференций
Байер2645
7 Айнтрахт Ф2638
8 Фрайбург2534
9 Аугсбург2631
10 Гамбург2630
11 Унион2528
12 Боруссия М2628
13 Кёльн2625
14 Вердер2525
15 Майнц2524
16
Стыковая зона
Санкт-Паули2624
17
Зона вылета
Вольфсбург2621
18
Зона вылета
Хайденхайм2614

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close