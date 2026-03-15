Штутгарт - РБ Лейпциг 15 Марта прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - РБ Лейпциг, которое состоится 15 Марта 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|33
|вр
|Александр Нюбель
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|14
|зщ
|Лука Хакес
|24
|зщ
|Йефф Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|26
|нп
|Дениз Ундав
|10
|нп
|Крис Фюрих
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|26
|вр
|Мартен Вандевордт
|17
|зщ
|Ридле Баку
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|10
|пз
|Браян Груда
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|49
|нп
|Ян Диоманд
|40
|нп
|Ромуло
|7
|нп
|Антонио Нуса
|Себастьян Хёнес
|Оле Вернер
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|3 : 1
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|2 : 3
|02.04.2025
|Кубок Германии
|1/2 финала
|3 : 1
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|27.01.2024
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|5 : 2
|25.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|5 : 1
|27.01.2023
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|07.08.2022
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 1
|15.01.2022
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|0 : 2
|20.08.2021
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|4 : 0
|12.03.2026
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 2
|07.03.2026
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|2 : 2
|01.03.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|4 : 0
|26.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|0 : 1
|22.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|3 : 3
|07.03.2026
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|2 : 1
|01.03.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|21.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|15.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|2 : 2
|11.02.2026
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|26
|67
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|26
|58
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|26
|50
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|25
|47
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|25
|47
| 6
Лига конференций
|Байер
|26
|45
|7
|Айнтрахт Ф
|26
|38
|8
|Фрайбург
|25
|34
|9
|Аугсбург
|26
|31
|10
|Гамбург
|26
|30
|11
|Унион
|25
|28
|12
|Боруссия М
|26
|28
|13
|Кёльн
|26
|25
|14
|Вердер
|25
|25
|15
|Майнц
|25
|24
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|26
|24
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|26
|21
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|26
|14