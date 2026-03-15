01:08 ()
Расписание матчей
Суббота 14 марта
Воскресенье 15 марта
Свернуть список

Насьонал - Эшторил 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2026 17:30
Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
15 Марта 2026 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 26-й тур
Насьонал
Эшторил

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Эшторил, которое состоится 15 Марта 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
26.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Эшторил1 : 1Насьонал
15.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Насьонал2 : 2Эшторил
15.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур Эшторил1 : 0Насьонал
25.07.2021 Португалия - Кубок лиги 1-й раунд Насьонал1 : 2Эшторил
14.12.2019 Португалия - Сегунда 13-й тур Эшторил1 : 2Насьонал
09.04.2017 Португалия - Примейра 28-й тур Эшторил0 : 1Насьонал
26.11.2016 Португалия - Примейра 11-й тур Насьонал0 : 1Эшторил
10.04.2016 Португалия - Примейра 29-й тур Насьонал4 : 1Эшторил
06.12.2015 Португалия - Примейра 12-й тур Эшторил1 : 1Насьонал
16.02.2015 Португалия - Примейра 21-й тур Насьонал1 : 0Эшторил
07.03.2026 Португалия — Примейра 25-й тур 1 : 1Насьонал
28.02.2026 Португалия — Примейра 24-й тур Насьонал1 : 2
21.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур 3 : 0Насьонал
15.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур Насьонал0 : 1
08.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур Насьонал0 : 0
07.03.2026 Португалия — Примейра 25-й тур Эшторил0 : 0
27.02.2026 Португалия — Примейра 24-й тур 3 : 0Эшторил
22.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур Эшторил3 : 1
15.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур 3 : 0Эшторил
07.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур Эшторил2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2566
2
Лига чемпионов
Спортинг2562
3
Лига Европы
Бенфика2559
4
Лига конференций
Брага2546
5 Жил Висенте2642
6 Фамаликан2642
7 Морейренсе2535
8 Эшторил2534
9 Витория Гимарайнш2632
10 Алверка2629
11 Арока2526
12 Эштрела2525
13 Риу Аве2524
14 Каза Пия2524
15 Санта-Клара2522
16
Стыковая зона
Насьонал2522
17
Зона вылета
Тондела2519
18
Зона вылета
АВС2510

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close