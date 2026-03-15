Насьонал - Эшторил 15 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Эшторил, которое состоится 15 Марта 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|26.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 1
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|2 : 2
|15.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|25.07.2021
|Португалия - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 2
|14.12.2019
|Португалия - Сегунда
|13-й тур
|1 : 2
|09.04.2017
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|0 : 1
|26.11.2016
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|10.04.2016
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|4 : 1
|06.12.2015
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|1 : 1
|16.02.2015
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 0
|07.03.2026
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 1
|28.02.2026
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|1 : 2
|21.02.2026
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|3 : 0
|15.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 1
|08.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|0 : 0
|07.03.2026
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|0 : 0
|27.02.2026
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|3 : 0
|22.02.2026
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|3 : 1
|15.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|3 : 0
|07.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|25
|66
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|25
|62
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|25
|59
| 4
Лига конференций
|Брага
|25
|46
|5
|Жил Висенте
|26
|42
|6
|Фамаликан
|26
|42
|7
|Морейренсе
|25
|35
|8
|Эшторил
|25
|34
|9
|Витория Гимарайнш
|26
|32
|10
|Алверка
|26
|29
|11
|Арока
|25
|26
|12
|Эштрела
|25
|25
|13
|Риу Аве
|25
|24
|14
|Каза Пия
|25
|24
|15
|Санта-Клара
|25
|22
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|25
|22
| 17
Зона вылета
|Тондела
|25
|19
| 18
Зона вылета
|АВС
|25
|10