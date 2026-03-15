Волга Ул - Челябинск 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2026 14:00
15 Марта 2026 года в 15:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 24-й тур
Волга Ул
Челябинск

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волга Ул - Челябинск, которое состоится 15 Марта 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Волга Ул
Ульяновск
Челябинск
Челябинск
Главные тренеры
РоссияМихаил Владимирович Белов
РоссияРоман Михайлович Пилипчук
История личных встреч
09.08.2025Россия — Лига PARI4-й турЧелябинск1 : 0Волга Ул
11.05.2025Россия — Leon-Вторая лига АГруппа Золото. 2-й этап. 12-й турВолга Ул0 : 1Челябинск
23.03.2025Россия — Leon-Вторая лига АГруппа Золото. 2-й этап. 4-й турЧелябинск0 : 0Волга Ул
03.04.2022ФНЛ-2 - Группа 421-й турВолга Ул1 : 0Челябинск
18.09.2021ФНЛ-2 - Группа 410-й турЧелябинск1 : 3Волга Ул
10.06.2021ПФЛ - Группа 429-й турВолга Ул0 : 1Челябинск
15.08.2020ПФЛ - Группа 42-й турЧелябинск0 : 1Волга Ул
26.10.2019ПФЛ - Урал-Приволжье16-й турВолга Ул0 : 1Челябинск
23.08.2019ПФЛ - Урал-Приволжье6-й турЧелябинск2 : 2Волга Ул
22.04.2019Второй дивизион - Урал-Приволжье20-й турВолга Ул1 : 0Челябинск
09.03.2026Россия — Лига PARI23-й тур0 : 1Волга Ул
01.03.2026Россия — Лига PARI22-й тур1 : 1Волга Ул
29.11.2025Россия — Лига PARI21-й турВолга Ул0 : 0
21.11.2025Россия — Лига PARI20-й турВолга Ул2 : 0
15.11.2025Россия — Лига PARI19-й тур2 : 1Волга Ул
07.03.2026Россия — Лига PARI23-й турЧелябинск3 : 3
28.02.2026Россия — Лига PARI22-й тур0 : 1Челябинск
17.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 20263 : 2 ДВЧелябинск
05.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 20262 : 0Челябинск
30.11.2025Россия — Лига PARI21-й тур2 : 0Челябинск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел2352
2
Повышение
Родина2443
3
Плей-офф за повышение
Урал2342
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс2437
5 Челябинск2336
6 КАМАЗ2434
7 Ротор2433
8 СКА-Хабаровск2433
9 Нефтехимик2231
10 Шинник2329
11 Арсенал Т2329
12 Черноморец2428
13 Енисей2327
14 Волга Ул2326
15 Торпедо М2324
16
Зона вылета
Уфа2320
17
Зона вылета
Чайка2416
18
Зона вылета
Сокол2316

