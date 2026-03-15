Пиза - Кальяри 15 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пиза - Кальяри, которое состоится 15 Марта 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|12
|вр
|Николас
|4
|зщ
|Антонио Караччоло
|3
|зщ
|Самуэеле Ангори
|33
|зщ
|Артуро Калабрези
|2
|зщ
|Росен Божинов
|20
|пз
|Михел Эбишер
|6
|пз
|Мариус Марин
|32
|пз
|Стефано Морео
|35
|пз
|Фелипе Лойола
|7
|нп
|Мехди Лери
|17
|нп
|Рафиу Дуросинми
|1
|вр
|Элия Каприле
|15
|зщ
|Хуан Родригес
|33
|зщ
|Адам Оберт
|22
|зщ
|Альберто Доссена
|32
|зщ
|Зе Педру
|8
|пз
|Мишель Адопо
|27
|пз
|Джозеф Литета
|25
|пз
|Ибраим Сулемана
|90
|пз
|Майкл Фолоруншо
|2
|нп
|Марко Палестра
|9
|нп
|Семих Кылычсой
|Альберто Джилардино
|Оскар Хильемарк
|Фабио Пизакане
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 2
|10.04.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 32-й тур
|0 : 0
|12.11.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 13-й тур
|1 : 1
|14.08.2021
|Кубок Италии
|1-й раунд
|3 : 1
|07.03.2026
|Италия — Серия А
|28-й тур
|4 : 0
|02.03.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|0 : 1
|23.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|13.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|06.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|07.03.2026
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 2
|27.02.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|21.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 0
|16.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 2
|09.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|29
|68
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|28
|60
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|29
|59
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|28
|51
| 5
Лига Европы
|Комо
|28
|51
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|28
|50
|7
|Аталанта
|29
|47
|8
|Болонья
|28
|39
|9
|Сассуоло
|28
|38
|10
|Лацио
|28
|37
|11
|Удинезе
|28
|36
|12
|Парма
|29
|34
|13
|Торино
|29
|33
|14
|Дженоа
|28
|30
|15
|Кальяри
|28
|30
|16
|Лечче
|29
|27
|17
|Фиорентина
|28
|25
| 18
Зона вылета
|Кремонезе
|28
|24
| 19
Зона вылета
|Верона
|28
|18
| 20
Зона вылета
|Пиза
|28
|15