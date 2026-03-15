Пиза - Кальяри 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2026 16:00
Стадион: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия), вместимость: 17500
15 Марта 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 29-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пиза - Кальяри, которое состоится 15 Марта 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

12Бразилиявр Николас
4ИталиязщАнтонио Караччоло
3ИталиязщСамуэеле Ангори
33ИталиязщАртуро Калабрези
2БолгариязщРосен Божинов
20ШвейцарияпзМихел Эбишер
6РумынияпзМариус Марин
32ИталияпзСтефано Морео
35ЧилипзФелипе Лойола
7АлжирнпМехди Лери
17нпРафиу Дуросинми
1ИталияврЭлия Каприле
15УругвайзщХуан Родригес
33СловакиязщАдам Оберт
22ИталиязщАльберто Доссена
32Португалиязщ Зе Педру
8ФранцияпзМишель Адопо
27ЗамбияпзДжозеф Литета
25ГанапзИбраим Сулемана
90ИталияпзМайкл Фолоруншо
2ИталиянпМарко Палестра
9ТурциянпСемих Кылычсой
Главные тренеры
ИталияАльберто Джилардино
ШвецияОскар Хильемарк
ИталияФабио Пизакане
История личных встреч
21.12.2025Италия — Серия А16-й турКальяри2 : 2Пиза
10.04.2023Италия - Серия BСерия В. 32-й турПиза0 : 0Кальяри
12.11.2022Италия - Серия BСерия В. 13-й турКальяри1 : 1Пиза
14.08.2021Кубок Италии1-й раундКальяри3 : 1Пиза
07.03.2026Италия — Серия А28-й тур4 : 0Пиза
02.03.2026Италия — Серия А27-й турПиза0 : 1
23.02.2026Италия — Серия А26-й тур1 : 0Пиза
13.02.2026Италия — Серия А25-й турПиза1 : 2
06.02.2026Италия — Серия А24-й тур0 : 0Пиза
07.03.2026Италия — Серия А28-й турКальяри1 : 2
27.02.2026Италия — Серия А27-й тур1 : 1Кальяри
21.02.2026Италия — Серия А26-й турКальяри0 : 0
16.02.2026Италия — Серия А25-й турКальяри0 : 2
09.02.2026Италия — Серия А24-й тур2 : 0Кальяри
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2968
2
Лига чемпионов
Милан2860
3
Лига чемпионов
Наполи2959
4
Лига чемпионов
Рома2851
5
Лига Европы
Комо2851
6
Лига конференций
Ювентус2850
7 Аталанта2947
8 Болонья2839
9 Сассуоло2838
10 Лацио2837
11 Удинезе2836
12 Парма2934
13 Торино2933
14 Дженоа2830
15 Кальяри2830
16 Лечче2927
17 Фиорентина2825
18
Зона вылета
Кремонезе2824
19
Зона вылета
Верона2818
20
Зона вылета
Пиза2815

Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
