Лацио - Милан 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2026 21:45
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
15 Марта 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 29-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Лацио
Милан

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Милан, которое состоится 15 Марта 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Лацио
Рим
Милан
Милан
40ИталияврЭдоардо Мотта
34ИспаниязщМарио Хила
17ПортугалиязщНуну Тавареш
77ЧерногориязщАдам Марушич
25ДаниязщОливер Нильсен
4ИспаниязщПатрисио Габаррон
7НигерияпзФисайо Деле-Баширу
24НидерландыпзКеннет Тейлор
18ДаниянпГустав Исаксен
27ИталиянпДаниэль Мальдини
10ИталиянпМаттиа Дзакканьи
16ФранцияврМик Меньян
5БельгиязщКони де Винтер
23АнглиязщФикайо Томори
2ЭквадорзщПервис Эступиньян
31СербиязщСтрахиня Павлович
19ФранцияпзЮссуф Фофана
14ХорватияпзЛука Модрич
30ШвейцарияпзАрдон Яшари
56БельгиянпАлексис Салемакерс
10ПортугалиянпРафаэл Леау
11СШАнпКристиан Пулишич
Главные тренеры
ИталияМаурицио Сарри
ИталияМассимилиано Аллегри
История личных встреч
04.12.2025Кубок Италии1/8 финалаЛацио1 : 0Милан
29.11.2025Италия — Серия А13-й турМилан1 : 0Лацио
02.03.2025Италия — Серия А27-й турМилан1 : 2Лацио
31.08.2024Италия — Серия А3-й турЛацио2 : 2Милан
01.03.2024Италия - Серия А27-й турЛацио0 : 1Милан
30.09.2023Италия - Серия А7-й турМилан2 : 0Лацио
06.05.2023Италия - Серия АСерия А. 34-й турМилан2 : 0Лацио
24.01.2023Италия - Серия АСерия А. 19-й турЛацио4 : 0Милан
24.04.2022Италия - Серия А34-й турЛацио1 : 2Милан
09.02.2022Кубок Италии1/4 финалаМилан4 : 0Лацио
09.03.2026Италия — Серия А28-й турЛацио2 : 1
04.03.2026Кубок Италии1/2 финала. 1-й матчЛацио2 : 2
01.03.2026Италия — Серия А27-й тур2 : 0Лацио
21.02.2026Италия — Серия А26-й тур0 : 0Лацио
14.02.2026Италия — Серия А25-й турЛацио0 : 2
08.03.2026Италия — Серия А28-й турМилан1 : 0
01.03.2026Италия — Серия А27-й тур0 : 2Милан
22.02.2026Италия — Серия А26-й турМилан0 : 1
18.02.2026Италия — Серия А24-й турМилан1 : 1
13.02.2026Италия — Серия А25-й тур1 : 2Милан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2968
2
Лига чемпионов
Милан2860
3
Лига чемпионов
Наполи2959
4
Лига чемпионов
Рома2851
5
Лига Европы
Комо2851
6
Лига конференций
Ювентус2850
7 Аталанта2947
8 Болонья2839
9 Сассуоло2838
10 Лацио2837
11 Удинезе2836
12 Парма2934
13 Торино2933
14 Дженоа2830
15 Кальяри2830
16 Лечче2927
17 Фиорентина2825
18
Зона вылета
Кремонезе2824
19
Зона вылета
Верона2818
20
Зона вылета
Пиза2815

