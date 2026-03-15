Лацио - Милан 15 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Милан, которое состоится 15 Марта 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|40
|вр
|Эдоардо Мотта
|34
|зщ
|Марио Хила
|17
|зщ
|Нуну Тавареш
|77
|зщ
|Адам Марушич
|25
|зщ
|Оливер Нильсен
|4
|зщ
|Патрисио Габаррон
|7
|пз
|Фисайо Деле-Баширу
|24
|пз
|Кеннет Тейлор
|18
|нп
|Густав Исаксен
|27
|нп
|Даниэль Мальдини
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Кони де Винтер
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|2
|зщ
|Первис Эступиньян
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|пз
|Лука Модрич
|30
|пз
|Ардон Яшари
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|Маурицио Сарри
|Массимилиано Аллегри
|04.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0
|29.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 2
|01.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 1
|30.09.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 0
|06.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|2 : 0
|24.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 19-й тур
|4 : 0
|24.04.2022
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 2
|09.02.2022
|Кубок Италии
|1/4 финала
|4 : 0
|09.03.2026
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 1
|04.03.2026
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 2
|01.03.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 0
|21.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 0
|14.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 2
|08.03.2026
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 0
|01.03.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|0 : 2
|22.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 1
|18.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 1
|13.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|29
|68
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|28
|60
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|29
|59
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|28
|51
| 5
Лига Европы
|Комо
|28
|51
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|28
|50
|7
|Аталанта
|29
|47
|8
|Болонья
|28
|39
|9
|Сассуоло
|28
|38
|10
|Лацио
|28
|37
|11
|Удинезе
|28
|36
|12
|Парма
|29
|34
|13
|Торино
|29
|33
|14
|Дженоа
|28
|30
|15
|Кальяри
|28
|30
|16
|Лечче
|29
|27
|17
|Фиорентина
|28
|25
| 18
Зона вылета
|Кремонезе
|28
|24
| 19
Зона вылета
|Верона
|28
|18
| 20
Зона вылета
|Пиза
|28
|15