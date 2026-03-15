Гавр - Лион 15 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Лион, которое состоится 15 Марта 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|99
|вр
|Мори Дио
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|29
|зщ
|Стефан Загаду
|18
|зщ
|Янис Зуауи
|19
|зщ
|Люка Гурна-Дуат
|15
|пз
|Аюму Секо
|8
|пз
|Ясин Кехта
|14
|пз
|Рассул Ндиайе
|45
|пз
|Исса Сумаре
|17
|пз
|Софьян Буфаль
|33
|нп
|Кенни Кетан
|1
|вр
|Доминик Грейф
|33
|зщ
|Ханс Хатебур
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|16
|зщ
|Абнер
|6
|пз
|Таннер Тессманн
|23
|пз
|Тайлер Мортон
|99
|пз
|Ноа Нарти
|44
|пз
|Халис Мера
|9
|нп
|Эндрик
|77
|нп
|Роман Яремчук
|Дидье Дигар
|14.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|4 : 2
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 4
|14.01.2024
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|3 : 1
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 0
|15.02.2009
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|3 : 1
|20.09.2008
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|08.03.2026
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|2 : 0
|28.02.2026
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|0 : 1
|22.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|15.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 1
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 1
|12.03.2026
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|08.03.2026
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|05.03.2026
|Кубок Франции
|1/4 финала
|2 : 2 4 : 5
|01.03.2026
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|3 : 2
|22.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|25
|57
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|26
|56
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|26
|49
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|25
|46
| 5
Лига Европы
|Ренн
|25
|43
| 6
Лига конференций
|Лилль
|25
|41
|7
|Монако
|25
|40
|8
|Лорьян
|26
|37
|9
|Страсбург
|25
|36
|10
|Брест
|25
|36
|11
|Анже
|26
|32
|12
|Тулуза
|25
|31
|13
|Париж
|25
|27
|14
|Ницца
|26
|27
|15
|Гавр
|25
|26
| 16
Стыковая зона
|Осер
|26
|19
| 17
Зона вылета
|Нант
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Метц
|25
|13