Гавр - Лион 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2026 18:15
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
15 Марта 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Гавр
Лион

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Лион, которое состоится 15 Марта 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Лион
99СенегалврМори Дио
93СенегалзщАруна Санганте
29ФранциязщСтефан Загаду
18ФранциязщЯнис Зуауи
19ФранциязщЛюка Гурна-Дуат
15ЯпонияпзАюму Секо
8МароккопзЯсин Кехта
14ФранцияпзРассул Ндиайе
45СенегалпзИсса Сумаре
17МароккопзСофьян Буфаль
33ФранциянпКенни Кетан
1СловакияврДоминик Грейф
33НидерландызщХанс Хатебур
19СенегалзщМусса Ньякате
3АргентиназщНиколас Тальяфико
16Бразилиязщ Абнер
6СШАпзТаннер Тессманн
23АнглияпзТайлер Мортон
99ДанияпзНоа Нарти
44ФранцияпзХалис Мера
9Бразилиянп Эндрик
77УкраинанпРоман Яремчук
Главные тренеры
ФранцияДидье Дигар
История личных встреч
14.12.2025Франция — Лига 116-й турЛион1 : 0Гавр
16.03.2025Франция — Лига 126-й турЛион4 : 2Гавр
20.10.2024Франция — Лига 18-й турГавр0 : 4Лион
14.01.2024Франция - Лига 118-й турГавр3 : 1Лион
17.09.2023Франция - Лига 15-й турЛион0 : 0Гавр
15.02.2009Франция - Лига 124-й турЛион3 : 1Гавр
20.09.2008Франция - Лига 16-й турГавр0 : 1Лион
08.03.2026Франция — Лига 125-й тур2 : 0Гавр
28.02.2026Франция — Лига 124-й турГавр0 : 1
22.02.2026Франция — Лига 123-й тур2 : 0Гавр
15.02.2026Франция — Лига 122-й турГавр2 : 1
08.02.2026Франция — Лига 121-й турГавр2 : 1
12.03.2026Лига Европы1/8 финала. 1-й матч1 : 1Лион
08.03.2026Франция — Лига 125-й турЛион1 : 1
05.03.2026Кубок Франции1/4 финалаЛион2 : 2 4 : 5
01.03.2026Франция — Лига 124-й тур3 : 2Лион
22.02.2026Франция — Лига 123-й тур3 : 1Лион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2557
2
Лига чемпионов
Ланс2656
3
Лига чемпионов
Марсель2649
4
Лига чемпионов
Лион2546
5
Лига Европы
Ренн2543
6
Лига конференций
Лилль2541
7 Монако2540
8 Лорьян2637
9 Страсбург2536
10 Брест2536
11 Анже2632
12 Тулуза2531
13 Париж2527
14 Ницца2627
15 Гавр2526
16
Стыковая зона
Осер2619
17
Зона вылета
Нант2517
18
Зона вылета
Метц2513

