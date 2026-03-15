Шахтёр - Металлист 1925 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2026 18:00
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
15 Марта 2026 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 20-й тур
Шахтёр
Металлист 1925

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Металлист 1925, которое состоится 15 Марта 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Шахтёр
Металлист 1925
Харьков
Главные тренеры
Турция Арда Туран
История личных встреч
13.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Металлист 19251 : 1Шахтёр
03.12.2023 Украина - Премьер-лига 16-й тур Шахтёр2 : 0Металлист 1925
29.07.2023 Украина - Премьер-лига 1-й тур Металлист 19251 : 2Шахтёр
05.03.2023 Украина - Премьер-лига 16-й тур Металлист 19250 : 7Шахтёр
23.08.2022 Украина - Премьер-лига 1-й тур Шахтёр0 : 0Металлист 1925
13.08.2021 Украина - Премьер-лига 4-й тур Шахтёр2 : 0Металлист 1925
12.03.2026 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч 1 : 3Шахтёр
06.03.2026 Украина — Премьер-лига 19-й тур 0 : 1Шахтёр
27.02.2026 Украина — Премьер-лига 18-й тур Шахтёр1 : 0
22.02.2026 Украина — Премьер-лига 17-й тур Шахтёр3 : 0
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур Шахтёр0 : 0
09.03.2026 Украина — Премьер-лига 19-й тур 0 : 3Металлист 1925
05.03.2026 Кубок Украины 1/4 финала Металлист 19253 : 0
28.02.2026 Украина — Премьер-лига 18-й тур Металлист 19251 : 0
21.02.2026 Украина — Премьер-лига 17-й тур Металлист 19250 : 0
12.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур 1 : 3Металлист 1925
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ЛНЗ Черкассы2044
2
Лига конференций
Шахтёр1944
3
Лига конференций
Полесье2039
4 Динамо К2038
5 Кривбасс2031
6 Металлист 19251831
7 Колос1928
8 Заря1927
9 Оболонь-Бровар2024
10 Карпаты2023
11 Верес1922
12 Кудровка2021
13
Стыковая зона
Рух В1919
14
Стыковая зона
Эпицентр1917
15
Зона вылета
Александрия2011
16
Зона вылета
Полтава209

Отзывы и комментарии к матчу

