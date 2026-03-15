Твенте - Утрехт 15 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Утрехт, которое состоится 15 Марта 2026 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|23
|зщ
|Став Лемкин
|43
|зщ
|Руд Нейстад
|39
|зщ
|Матс Ротс
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|20
|пз
|Томас ван ден Белт
|14
|нп
|Кристиан Хлинссон
|11
|нп
|Дан Ротс
|10
|нп
|Сэм Ламмерс
|7
|нп
|Марко Пьяца
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|40
|зщ
|Матисс Дидден
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|27
|пз
|Алонзо Энгванда
|21
|пз
|Гиваи Зехиэль
|20
|пз
|Дани де Вит
|10
|пз
|Йоанн Катлин
|77
|нп
|Анхель Аларкон
|18
|нп
|Артём Степанов
|Джозеф Остинг
|Джон ван ден Бром
|Рон Янс
|13.01.2026
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 2
|07.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|1 : 1
|11.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 0
|01.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|2 : 1
|18.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|0 : 1
|05.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 1
|16.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 0
|22.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|2 : 0
|22.12.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 1
|11.09.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 0
|08.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|1 : 4
|01.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 0
|22.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|2 : 1
|15.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 1
|07.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|5 : 0
|06.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|0 : 0
|01.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 0
|22.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 1
|14.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 2
|11.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|1 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|27
|68
| 2
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|27
|49
| 3
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|26
|49
| 4
Лига Европы
|Твенте
|26
|44
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|26
|44
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|26
|39
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|26
|38
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|26
|37
|9
|Утрехт
|26
|35
|10
|Гронинген
|27
|35
|11
|Фортуна
|27
|35
|12
|ПЕК Зволле
|27
|30
|13
|Гоу Эхед Иглс
|26
|29
|14
|Волендам
|27
|27
|15
|Эксельсиор
|26
|26
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|26
|24
| 17
Зона вылета
|НАК Бреда
|26
|23
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|26
|18