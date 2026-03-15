Твенте - Утрехт 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2026 13:15
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
15 Марта 2026 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Хендрик-Идо-Амбахт, Нидерланды);
Твенте
Утрехт

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Утрехт, которое состоится 15 Марта 2026 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Твенте
Энсхеде
Утрехт
Утрехт
1ГерманияврЛарс Уннерсталл
28НидерландызщБарт ван Рой
23ИзраильзщСтав Лемкин
43НидерландызщРуд Нейстад
39НидерландызщМатс Ротс
6АлжирпзРамиз Зерруки
20НидерландыпзТомас ван ден Белт
14ИсландиянпКристиан Хлинссон
11НидерландынпДан Ротс
10НидерландынпСэм Ламмерс
7ХорватиянпМарко Пьяца
1ГрецияврВассилис Баркас
2БельгиязщСибе Хореманс
40БельгиязщМатисс Дидден
24НидерландызщНик Виргевер
16МароккозщСуфьян Эль-Каруани
27БельгияпзАлонзо Энгванда
21НидерландыпзГиваи Зехиэль
20НидерландыпзДани де Вит
10ФранцияпзЙоанн Катлин
77ИспаниянпАнхель Аларкон
18УкраинанпАртём Степанов
Главные тренеры
НидерландыДжозеф Остинг
НидерландыДжон ван ден Бром
НидерландыРон Янс
История личных встреч
13.01.2026Кубок Нидерландов1/8 финалаУтрехт1 : 2Твенте
07.12.2025Нидерланды — Эредивизия15-й турУтрехт1 : 1Твенте
11.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 32-й турТвенте2 : 0Утрехт
01.09.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 4-й турУтрехт2 : 1Твенте
18.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 22-й турТвенте0 : 1Утрехт
05.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 11-й турУтрехт1 : 1Твенте
16.04.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 29-й турУтрехт1 : 0Твенте
22.01.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 17-й турТвенте2 : 0Утрехт
22.12.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 18-й турУтрехт1 : 1Твенте
11.09.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 4-й турТвенте1 : 0Утрехт
08.03.2026Нидерланды — Эредивизия26-й тур1 : 4Твенте
01.03.2026Нидерланды — Эредивизия25-й турТвенте2 : 0
22.02.2026Нидерланды — Эредивизия24-й турТвенте2 : 1
15.02.2026Нидерланды — Эредивизия23-й тур1 : 1Твенте
07.02.2026Нидерланды — Эредивизия22-й турТвенте5 : 0
06.03.2026Нидерланды — Эредивизия26-й тур0 : 0Утрехт
01.03.2026Нидерланды — Эредивизия25-й турУтрехт2 : 0
22.02.2026Нидерланды — Эредивизия24-й турУтрехт1 : 1
14.02.2026Нидерланды — Эредивизия23-й тур1 : 2Утрехт
11.02.2026Нидерланды — Эредивизия18-й тур1 : 3Утрехт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2768
2
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2749
3
Лига чемпионов
Фейеноорд2649
4
Лига Европы
Твенте2644
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс2644
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2639
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2638
8
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2637
9 Утрехт2635
10 Гронинген2735
11 Фортуна2735
12 ПЕК Зволле2730
13 Гоу Эхед Иглс2629
14 Волендам2727
15 Эксельсиор2626
16
Стыковая зона
Телстар2624
17
Зона вылета
НАК Бреда2623
18
Зона вылета
Хераклес2618

Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
