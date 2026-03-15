Барселона - Севилья 15 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Севилья, которое состоится 15 Марта 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Жоан Гарсия
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|18
|зщ
|Херард Мартин
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|20
|пз
|Дани Ольмо
|17
|пз
|Марк Касадо
|8
|пз
|Педри
|7
|нп
|Ферран Торрес
|14
|нп
|Маркус Рашфорд
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|15
|зщ
|Фабиу Кардозу
|5
|зщ
|Танги Куасси
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|16
|зщ
|Хуанлу Санчес
|36
|зщ
|Осо
|18
|пз
|Люсьен Агуме
|20
|пз
|Джибриль Соу
|19
|пз
|Батиста Менди
|9
|нп
|Акор Адамс
|10
|нп
|Алексис Санчес
|Ханс-Дитер Флик
|Матиас Хесус Алмейда
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|4 : 1
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 4
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|5 : 1
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 2
|29.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|05.02.2023
|Испания - Примера
|20-й тур
|3 : 0
|03.09.2022
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 3
|03.04.2022
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|21.12.2021
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 1
|03.03.2021
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0 ДВ
|10.03.2026
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|07.03.2026
|Испания — Примера
|27-й тур
|0 : 1
|03.03.2026
|Кубок Испании
|1/2 финала
|3 : 0
|28.02.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|4 : 1
|22.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|3 : 0
|08.03.2026
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 1
|01.03.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|2 : 2
|22.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 1
|14.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|27
|67
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|27
|63
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|28
|57
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|28
|55
| 5
Лига Европы
|Бетис
|27
|43
| 6
Лига конференций
|Сельта
|27
|40
|7
|Эспаньол
|27
|37
|8
|Реал Сосьедад
|27
|35
|9
|Хетафе
|28
|35
|10
|Атлетик Б
|28
|35
|11
|Жирона
|28
|34
|12
|Осасуна
|27
|34
|13
|Валенсия
|28
|32
|14
|Севилья
|27
|31
|15
|Райо Вальекано
|27
|31
|16
|Алавес
|28
|28
|17
|Эльче
|27
|26
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|27
|25
| 19
Зона вылета
|Леванте
|27
|22
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|28
|21