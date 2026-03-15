01:07 ()
Расписание матчей
Суббота 14 марта
Воскресенье 15 марта
Свернуть список

Барселона - Севилья 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2026 17:15
Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
15 Марта 2026 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 28-й тур
Барселона
Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Севилья, которое состоится 15 Марта 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

13ИспанияврЖоан Гарсия
24ИспаниязщЭрик Гарсия
5ИспаниязщПау Кубарси
18ИспаниязщХерард Мартин
2ПортугалиязщЖоау Канселу
10ИспанияпзЛамин Ямаль
20ИспанияпзДани Ольмо
17ИспанияпзМарк Касадо
8Испанияпз Педри
7ИспаниянпФерран Торрес
14АнглиянпМаркус Рашфорд
1ГрецияврОдиссеас Влаходимос
15ПортугалиязщФабиу Кардозу
5ФранциязщТанги Куасси
6СербиязщНеманья Гудель
16ИспаниязщХуанлу Санчес
36Испаниязщ Осо
18ФранцияпзЛюсьен Агуме
20ШвейцарияпзДжибриль Соу
19ФранцияпзБатиста Менди
9НигериянпАкор Адамс
10ЧилинпАлексис Санчес
Главные тренеры
ГерманияХанс-Дитер Флик
АргентинаМатиас Хесус Алмейда
История личных встреч
05.10.2025Испания — Примера8-й турСевилья4 : 1Барселона
09.02.2025Испания — Примера23-й турСевилья1 : 4Барселона
20.10.2024Испания — Примера10-й турБарселона5 : 1Севилья
26.05.2024Испания - Примера38-й турСевилья1 : 2Барселона
29.09.2023Испания - Примера8-й турБарселона1 : 0Севилья
05.02.2023Испания - Примера20-й турБарселона3 : 0Севилья
03.09.2022Испания - Примера4-й турСевилья0 : 3Барселона
03.04.2022Испания - Примера30-й турБарселона1 : 0Севилья
21.12.2021Испания - Примера4-й турСевилья1 : 1Барселона
03.03.2021Кубок Испании1/2 финала. 2-й матчБарселона3 : 0 ДВСевилья
10.03.2026Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матч1 : 1Барселона
07.03.2026Испания — Примера27-й тур0 : 1Барселона
03.03.2026Кубок Испании1/2 финалаБарселона3 : 0
28.02.2026Испания — Примера26-й турБарселона4 : 1
22.02.2026Испания — Примера25-й турБарселона3 : 0
08.03.2026Испания — Примера27-й турСевилья1 : 1
01.03.2026Испания — Примера26-й тур2 : 2Севилья
22.02.2026Испания — Примера25-й тур0 : 1Севилья
14.02.2026Испания — Примера24-й турСевилья1 : 1
08.02.2026Испания — Примера23-й турСевилья1 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Примеры: «Барселона» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2767
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2763
3
Лига чемпионов
Атлетико М2857
4
Лига чемпионов
Вильярреал2855
5
Лига Европы
Бетис2743
6
Лига конференций
Сельта2740
7 Эспаньол2737
8 Реал Сосьедад2735
9 Хетафе2835
10 Атлетик Б2835
11 Жирона2834
12 Осасуна2734
13 Валенсия2832
14 Севилья2731
15 Райо Вальекано2731
16 Алавес2828
17 Эльче2726
18
Зона вылета
Мальорка2725
19
Зона вылета
Леванте2722
20
Зона вылета
Овьедо2821

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close