Акрон - Ахмат 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2026 13:00
Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
15 Марта 2026 года в 14:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 21-й тур
Акрон
Ахмат

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Ахмат, которое состоится 15 Марта 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
РоссияЗаурбек Эдуардович Тедеев
РоссияСтанислав Саламович Черчесов
История личных встреч
27.09.2025Мир Российская Премьер-лига10-й турАхмат3 : 0Акрон
11.05.2025Мир Российская Премьер-лига28-й турАкрон3 : 2Ахмат
31.08.2024Мир Российская Премьер-лига7-й турАхмат0 : 0Акрон
09.03.2026Мир Российская Премьер-лига20-й тур4 : 3Акрон
28.02.2026Мир Российская Премьер-лига19-й тур2 : 0Акрон
20.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Акрон1 : 0
10.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Акрон2 : 1
05.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Акрон3 : 1
09.03.2026Мир Российская Премьер-лига20-й тур2 : 2Ахмат
01.03.2026Мир Российская Премьер-лига19-й турАхмат1 : 0
18.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 20262 : 2Ахмат
18.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Ахмат1 : 2
14.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Ахмат3 : 2
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Акрон» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2146
2 Зенит2145
3 Локомотив М2041
4 Балтика2139
5 ЦСКА2136
6 Спартак М2135
7 Динамо М2130
8 Рубин2026
9 Ахмат2026
10 Ростов2122
11 Акрон2021
12 Динамо Мх2121
13
Стыковая зона
Крылья Советов2020
14
Стыковая зона
Оренбург2118
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород2017
16
Зона вылета
Сочи219

Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
