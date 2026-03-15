Акрон - Ахмат 15 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Ахмат, которое состоится 15 Марта 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Заурбек Эдуардович Тедеев
|Станислав Саламович Черчесов
|27.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|11.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 2
|31.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|09.03.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|4 : 3
|28.02.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
|20.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 0
|10.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 1
|05.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 1
|09.03.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 2
|01.03.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|18.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 2
|18.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 2
|14.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|21
|46
|2
|Зенит
|21
|45
|3
|Локомотив М
|20
|41
|4
|Балтика
|21
|39
|5
|ЦСКА
|21
|36
|6
|Спартак М
|21
|35
|7
|Динамо М
|21
|30
|8
|Рубин
|20
|26
|9
|Ахмат
|20
|26
|10
|Ростов
|21
|22
|11
|Акрон
|20
|21
|12
|Динамо Мх
|21
|21
| 13
Стыковая зона
|Крылья Советов
|20
|20
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|21
|18
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|20
|17
| 16
Зона вылета
|Сочи
|21
|9