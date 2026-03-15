АЗ Алкмар - Хераклес 15 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Хераклес, которое состоится 15 Марта 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|14.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 2
|13.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 0
|27.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|2 : 2 3 : 4
|01.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 0
|03.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|5 : 0
|28.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 1
|19.02.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|2 : 1
|15.12.2021
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|4 : 1
|19.09.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|3 : 2
|16.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|5 : 0
|12.03.2026
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|07.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|2 : 1
|04.03.2026
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|2 : 1
|01.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 0
|26.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|4 : 0
|06.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|0 : 0
|28.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|1 : 3
|22.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|4 : 0
|14.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|0 : 1
|07.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|4 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|27
|68
| 2
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|27
|49
| 3
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|26
|49
| 4
Лига Европы
|Твенте
|26
|44
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|26
|44
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|26
|39
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|26
|38
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|26
|37
|9
|Утрехт
|26
|35
|10
|Гронинген
|27
|35
|11
|Фортуна
|27
|35
|12
|ПЕК Зволле
|27
|30
|13
|Гоу Эхед Иглс
|26
|29
|14
|Волендам
|27
|27
|15
|Эксельсиор
|26
|26
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|26
|24
| 17
Зона вылета
|НАК Бреда
|26
|23
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|26
|18