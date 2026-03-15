АЗ Алкмар - Хераклес 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2026 15:30
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
15 Марта 2026 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды);
АЗ Алкмар
Хераклес

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Хераклес, которое состоится 15 Марта 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
14.09.2025Нидерланды — Эредивизия5-й турХераклес1 : 2АЗ Алкмар
13.04.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 29-й турХераклес1 : 0АЗ Алкмар
27.02.2025Кубок Нидерландов1/2 финалаХераклес2 : 2 3 : 4АЗ Алкмар
01.12.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 14-й турАЗ Алкмар1 : 0Хераклес
03.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й турХераклес5 : 0АЗ Алкмар
28.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й турАЗ Алкмар1 : 1Хераклес
19.02.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 23-й турАЗ Алкмар2 : 1Хераклес
15.12.2021Кубок Нидерландов2-й раундАЗ Алкмар4 : 1Хераклес
19.09.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 5-й турХераклес3 : 2АЗ Алкмар
16.05.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турАЗ Алкмар5 : 0Хераклес
12.03.2026Лига конференций1/8 финала. 1-й матчАЗ Алкмар2 : 1
07.03.2026Нидерланды — Эредивизия26-й тур2 : 1АЗ Алкмар
04.03.2026Кубок Нидерландов1/2 финалаАЗ Алкмар2 : 1
01.03.2026Нидерланды — Эредивизия25-й тур2 : 0АЗ Алкмар
26.02.2026Лига конференцийСтыковые матчи. 2-й матчАЗ Алкмар4 : 0
06.03.2026Нидерланды — Эредивизия26-й турХераклес0 : 0
28.02.2026Нидерланды — Эредивизия25-й турХераклес1 : 3
22.02.2026Нидерланды — Эредивизия24-й тур4 : 0Хераклес
14.02.2026Нидерланды — Эредивизия23-й турХераклес0 : 1
07.02.2026Нидерланды — Эредивизия22-й тур4 : 1Хераклес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2768
2
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2749
3
Лига чемпионов
Фейеноорд2649
4
Лига Европы
Твенте2644
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс2644
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2639
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2638
8
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2637
9 Утрехт2635
10 Гронинген2735
11 Фортуна2735
12 ПЕК Зволле2730
13 Гоу Эхед Иглс2629
14 Волендам2727
15 Эксельсиор2626
16
Стыковая зона
Телстар2624
17
Зона вылета
НАК Бреда2623
18
Зона вылета
Хераклес2618

