Страсбург - Париж 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2026 16:00
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
15 Марта 2026 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Страсбург
Париж

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Париж, которое состоится 15 Марта 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Страсбург
Страсбург
Париж
Париж
39БельгияврМайк Пендерс
24ДаниязщЛукас Хёгсберг
2ИрландиязщЭндрю Омобамиделе
3АнглияпзБен Чилуэлл
29ФранцияпзСамир Эль-Мурабет
42Кот-д'ИвуарпзАбдул Уаттара
6ФранцияпзИсмаэль Дукуре
80МарокконпЖессим Яссин
19ПарагвайнпХулио Энсисо
20Кот-д'ИвуарнпМартиаль Годо
15Кот-д'ИвуарнпДатро Фофана
35ГерманияврКевин Трапп
42ИталиязщДиего Коппола
5СенегалзщМустафа Мбов
19ФранциязщНоа Санги
17ФранцияпзАдама Камара
33ФранцияпзПьер Леэ-Мелу
18ЗимбабвепзМаршалл Мунеци
4ФранцияпзВенсан Маршетти
27НигерияпзМозес Саймон
93ФранциянпНанитамо Иконе
11Кот-д'ИвуарнпЖан-Филипп Крассо
Главные тренеры
АнглияГари О'Нил
ФранцияСтефан Жийи
ФранцияАнтуан Комбуаре
ФранцияАнтуан Комбуаре
ФранцияАнтуан Комбуаре
История личных встреч
21.09.2025Франция — Лига 15-й турПариж2 : 3Страсбург
12.03.2026Лига конференций1/8 финала. 1-й матч1 : 2Страсбург
07.03.2026Франция — Лига 125-й тур0 : 0Страсбург
03.03.2026Кубок Франции1/4 финалаСтрасбург2 : 1
27.02.2026Франция — Лига 124-й турСтрасбург1 : 1
22.02.2026Франция — Лига 123-й турСтрасбург3 : 1
08.03.2026Франция — Лига 125-й тур1 : 1Париж
01.03.2026Франция — Лига 124-й турПариж1 : 0
21.02.2026Франция — Лига 123-й тур1 : 1Париж
14.02.2026Франция — Лига 122-й турПариж0 : 5
08.02.2026Франция — Лига 121-й тур0 : 0Париж
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2557
2
Лига чемпионов
Ланс2656
3
Лига чемпионов
Марсель2649
4
Лига чемпионов
Лион2546
5
Лига Европы
Ренн2543
6
Лига конференций
Лилль2541
7 Монако2540
8 Лорьян2637
9 Страсбург2536
10 Брест2536
11 Анже2632
12 Тулуза2531
13 Париж2527
14 Ницца2627
15 Гавр2526
16
Стыковая зона
Осер2619
17
Зона вылета
Нант2517
18
Зона вылета
Метц2513

