Страсбург - Париж 15 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Париж, которое состоится 15 Марта 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|39
|вр
|Майк Пендерс
|24
|зщ
|Лукас Хёгсберг
|2
|зщ
|Эндрю Омобамиделе
|3
|пз
|Бен Чилуэлл
|29
|пз
|Самир Эль-Мурабет
|42
|пз
|Абдул Уаттара
|6
|пз
|Исмаэль Дукуре
|80
|нп
|Жессим Яссин
|19
|нп
|Хулио Энсисо
|20
|нп
|Мартиаль Годо
|15
|нп
|Датро Фофана
|35
|вр
|Кевин Трапп
|42
|зщ
|Диего Коппола
|5
|зщ
|Мустафа Мбов
|19
|зщ
|Ноа Санги
|17
|пз
|Адама Камара
|33
|пз
|Пьер Леэ-Мелу
|18
|пз
|Маршалл Мунеци
|4
|пз
|Венсан Маршетти
|27
|пз
|Мозес Саймон
|93
|нп
|Нанитамо Иконе
|11
|нп
|Жан-Филипп Крассо
|Гари О'Нил
|Стефан Жийи
|Антуан Комбуаре
|Антуан Комбуаре
|Антуан Комбуаре
|21.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 3
|12.03.2026
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 2
|07.03.2026
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 0
|03.03.2026
|Кубок Франции
|1/4 финала
|2 : 1
|27.02.2026
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|1 : 1
|22.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|08.03.2026
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|01.03.2026
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|21.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|1 : 1
|14.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 5
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|25
|57
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|26
|56
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|26
|49
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|25
|46
| 5
Лига Европы
|Ренн
|25
|43
| 6
Лига конференций
|Лилль
|25
|41
|7
|Монако
|25
|40
|8
|Лорьян
|26
|37
|9
|Страсбург
|25
|36
|10
|Брест
|25
|36
|11
|Анже
|26
|32
|12
|Тулуза
|25
|31
|13
|Париж
|25
|27
|14
|Ницца
|26
|27
|15
|Гавр
|25
|26
| 16
Стыковая зона
|Осер
|26
|19
| 17
Зона вылета
|Нант
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Метц
|25
|13