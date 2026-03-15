Мальорка - Эспаньол 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2026 15:00
Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
15 Марта 2026 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 28-й тур
Мальорка
Эспаньол

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Эспаньол, которое состоится 15 Марта 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

1ИспанияврЛео Роман
23ИспаниязщПабло Маффео
24СловакиязщМартин Вальент
22КолумбиязщХоан Мохика
27ИспаниязщДавид Лопес
5ИспанияпзОмар Маскарель
8ИспанияпзМану Морланес
20ИспанияпзПабло Торре
12ПортугалияпзСаму Кошта
7КосовонпВедат Мурики
18АнглиянпМатео Джозеф
13СербияврМарко Дмитрович
23МароккозщОмар Эль-Хилали
38ГерманиязщКлеменс Ридель
6УругвайзщЛеандро Кабрера
22ИспаниязщКарлос Ромеро
4ИспанияпзУрко Гонсалес
10ИспанияпзПоль Лосано
14ИспанияпзРамон Терратс
16БельгиянпСириль Нгонж
24АнглиянпТайрис Долан
19Испаниянп Кике
Главные тренеры
ИспанияХагоба Аррасате
ИспанияМаноло Гонсалес
История личных встреч
15.09.2025Испания — Примера4-й турЭспаньол3 : 2Мальорка
15.03.2025Испания — Примера28-й турМальорка2 : 1Эспаньол
05.10.2024Испания — Примера9-й турЭспаньол2 : 1Мальорка
25.02.2023Испания - Примера23-й турЭспаньол2 : 1Мальорка
28.10.2022Испания - Примера12-й турМальорка1 : 1Эспаньол
20.03.2022Испания - Примера29-й турЭспаньол1 : 0Мальорка
15.01.2022Кубок Испании1/8 финалаМальорка2 : 1Эспаньол
27.08.2021Испания - Примера3-й турМальорка1 : 0Эспаньол
14.02.2021Испания - СегундаСегунда. 25-й турМальорка1 : 2Эспаньол
20.09.2020Испания - СегундаСегунда. 2-й турЭспаньол0 : 0Мальорка
07.03.2026Испания — Примера27-й тур2 : 2Мальорка
28.02.2026Испания — Примера26-й турМальорка0 : 1
22.02.2026Испания — Примера25-й тур2 : 0Мальорка
15.02.2026Испания — Примера24-й турМальорка1 : 2
07.02.2026Испания — Примера23-й тур3 : 0Мальорка
09.03.2026Испания — Примера27-й турЭспаньол1 : 1
01.03.2026Испания — Примера26-й тур2 : 2Эспаньол
21.02.2026Испания — Примера25-й тур4 : 2Эспаньол
14.02.2026Испания — Примера24-й турЭспаньол2 : 2
09.02.2026Испания — Примера23-й тур4 : 1Эспаньол
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2767
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2763
3
Лига чемпионов
Атлетико М2857
4
Лига чемпионов
Вильярреал2855
5
Лига Европы
Бетис2743
6
Лига конференций
Сельта2740
7 Эспаньол2737
8 Реал Сосьедад2735
9 Хетафе2835
10 Атлетик Б2835
11 Жирона2834
12 Осасуна2734
13 Валенсия2832
14 Севилья2731
15 Райо Вальекано2731
16 Алавес2828
17 Эльче2726
18
Зона вылета
Мальорка2725
19
Зона вылета
Леванте2722
20
Зона вылета
Овьедо2821

