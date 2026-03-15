Мальорка - Эспаньол 15 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Эспаньол, которое состоится 15 Марта 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Лео Роман
|23
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|27
|зщ
|Давид Лопес
|5
|пз
|Омар Маскарель
|8
|пз
|Ману Морланес
|20
|пз
|Пабло Торре
|12
|пз
|Саму Кошта
|7
|нп
|Ведат Мурики
|18
|нп
|Матео Джозеф
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|38
|зщ
|Клеменс Ридель
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|4
|пз
|Урко Гонсалес
|10
|пз
|Поль Лосано
|14
|пз
|Рамон Терратс
|16
|нп
|Сириль Нгонж
|24
|нп
|Тайрис Долан
|19
|нп
|Кике
|Хагоба Аррасате
|Маноло Гонсалес
|15.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|3 : 2
|15.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 1
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 1
|25.02.2023
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 1
|28.10.2022
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 1
|20.03.2022
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|15.01.2022
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 1
|27.08.2021
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 0
|14.02.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 25-й тур
|1 : 2
|20.09.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 2-й тур
|0 : 0
|07.03.2026
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 2
|28.02.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|0 : 1
|22.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|2 : 0
|15.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 2
|07.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|3 : 0
|09.03.2026
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 1
|01.03.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|2 : 2
|21.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|4 : 2
|14.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|2 : 2
|09.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|4 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|27
|67
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|27
|63
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|28
|57
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|28
|55
| 5
Лига Европы
|Бетис
|27
|43
| 6
Лига конференций
|Сельта
|27
|40
|7
|Эспаньол
|27
|37
|8
|Реал Сосьедад
|27
|35
|9
|Хетафе
|28
|35
|10
|Атлетик Б
|28
|35
|11
|Жирона
|28
|34
|12
|Осасуна
|27
|34
|13
|Валенсия
|28
|32
|14
|Севилья
|27
|31
|15
|Райо Вальекано
|27
|31
|16
|Алавес
|28
|28
|17
|Эльче
|27
|26
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|27
|25
| 19
Зона вылета
|Леванте
|27
|22
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|28
|21