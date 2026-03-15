Уфа - Сокол 15 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 15-03-2026 14:00
15 Марта 2026 года в 15:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 24-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Сокол, которое состоится 15 Марта 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уфа
Сокол
Саратов
Главные тренеры
|Омари Михайлович Тетрадзе
|Младен Кашчелан
История личных встреч
|11.10.2025
|Россия — Лига PARI
|14-й тур
|2 : 2
|16.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|2 : 0
|18.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 1
|24.08.2010
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010
|16-й тур
|2 : 0
|19.05.2010
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010
|4-й тур
|0 : 1
|08.08.2009
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009
|18-й тур
|1 : 1
|29.04.2009
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009
|2-й тур
|1 : 1
|09.03.2026
|Россия — Лига PARI
|23-й тур
|1 : 0
|28.02.2026
|Россия — Лига PARI
|22-й тур
|2 : 0
|29.11.2025
|Россия — Лига PARI
|21-й тур
|1 : 1
|23.11.2025
|Россия — Лига PARI
|20-й тур
|0 : 4
|16.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|1 : 2
|07.03.2026
|Россия — Лига PARI
|23-й тур
|1 : 0
|28.02.2026
|Россия — Лига PARI
|22-й тур
|0 : 1
|29.11.2025
|Россия — Лига PARI
|21-й тур
|0 : 2
|23.11.2025
|Россия — Лига PARI
|20-й тур
|0 : 0
|16.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|23
|52
| 2
Повышение
|Родина
|24
|43
| 3
Плей-офф за повышение
|Урал
|23
|42
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|24
|37
|5
|Челябинск
|23
|36
|6
|КАМАЗ
|24
|34
|7
|Ротор
|24
|33
|8
|СКА-Хабаровск
|24
|33
|9
|Нефтехимик
|22
|31
|10
|Шинник
|23
|29
|11
|Арсенал Т
|23
|29
|12
|Черноморец
|24
|28
|13
|Енисей
|23
|27
|14
|Волга Ул
|23
|26
|15
|Торпедо М
|23
|24
| 16
Зона вылета
|Уфа
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Чайка
|24
|16
| 18
Зона вылета
|Сокол
|23
|16