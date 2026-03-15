01:04 ()
Расписание матчей
Суббота 14 марта
Воскресенье 15 марта
Свернуть список

Комо - Рома 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2026 19:00
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
15 Марта 2026 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 29-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Рома, которое состоится 15 Марта 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

1ФранцияврЖан Бутез
14ИспаниязщХакобо Рамон
2ГерманиязщМарк-Оливер Кемпф
28ХорватиязщИван Смолчич
3ИспаниязщАлекс Валле
31КосовозщМергим Войвода
33ФранцияпзЛукаш Да Кунья
10АргентинапзНиколас Пас
20ХорватияпзМартин Батурина
8ИспанияпзСерхи Роберто
11ГрециянпАнастасиос Дувикас
99СербияврМиле Свилар
23ИталиязщДжанлука Манчини
19ТурциязщЗеки Челик
87ИталиязщДаниэле Гиларди
22ИспаниязщМарио Эрмосо
43БразилиязщУэсли Франса
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
4ИталияпзБриан Кристанте
17ФранцияпзМану Коне
97ИспанияпзБрайан Сарагоса
14НидерландынпДониэлл Мален
Главные тренеры
ИспанияСеск Фабрегас
ИталияДжан Пьеро Гасперини
История личных встреч
15.12.2025Италия — Серия А15-й турРома1 : 0Комо
02.03.2025Италия — Серия А27-й турРома2 : 1Комо
15.12.2024Италия — Серия А16-й турКомо2 : 0Рома
07.03.2026Италия — Серия А28-й тур1 : 2Комо
03.03.2026Кубок Италии1/2 финала. 1-й матчКомо0 : 0
28.02.2026Италия — Серия А27-й турКомо3 : 1
21.02.2026Италия — Серия А26-й тур0 : 2Комо
18.02.2026Италия — Серия А24-й тур1 : 1Комо
12.03.2026Лига Европы1/8 финала. 1-й матч1 : 1Рома
08.03.2026Италия — Серия А28-й тур2 : 1Рома
01.03.2026Италия — Серия А27-й турРома3 : 3
22.02.2026Италия — Серия А26-й турРома3 : 0
15.02.2026Италия — Серия А25-й тур2 : 2Рома
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2968
2
Лига чемпионов
Милан2860
3
Лига чемпионов
Наполи2959
4
Лига чемпионов
Рома2851
5
Лига Европы
Комо2851
6
Лига конференций
Ювентус2850
7 Аталанта2947
8 Болонья2839
9 Сассуоло2838
10 Лацио2837
11 Удинезе2836
12 Парма2934
13 Торино2933
14 Дженоа2830
15 Кальяри2830
16 Лечче2927
17 Фиорентина2825
18
Зона вылета
Кремонезе2824
19
Зона вылета
Верона2818
20
Зона вылета
Пиза2815

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close