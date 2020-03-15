Пюник - Алашкерт 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2026 13:30
15 Марта 2026 года в 14:30 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 18-й тур
Пюник
Алашкерт

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пюник - Алашкерт, которое состоится 15 Марта 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
04.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур Алашкерт1 : 2Пюник
05.04.2025 Армения — Премьер-лига 25-й тур Пюник1 : 1Алашкерт
25.02.2025 Армения — Премьер-лига 20-й тур Алашкерт0 : 2Пюник
18.08.2024 Армения — Премьер-лига 3-й тур Пюник0 : 2Алашкерт
12.04.2024 Армения - Премьер-лига 28-й тур Пюник2 : 1Алашкерт
06.12.2023 Армения - Премьер-лига 19-й тур Алашкерт1 : 1Пюник
29.09.2023 Армения - Премьер-лига 10-й тур Пюник3 : 1Алашкерт
31.07.2023 Армения - Премьер-лига 1-й тур Алашкерт0 : 2Пюник
06.06.2023 Армения - Премьер-лига 36-й тур Алашкерт1 : 2Пюник
17.04.2023 Армения - Премьер-лига 27-й тур Пюник1 : 0Алашкерт
09.03.2026 Армения — Премьер-лига 17-й тур Пюник3 : 0
14.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 1 : 1Пюник
03.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 2 : 0Пюник
30.11.2025 Армения — Премьер-лига 15-й тур Пюник2 : 0
25.11.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур Пюник1 : 0
07.03.2026 Армения — Премьер-лига 17-й тур Алашкерт1 : 0
13.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 2 : 1Алашкерт
29.11.2025 Армения — Премьер-лига 15-й тур Алашкерт0 : 2
22.11.2025 Армения — Премьер-лига 14-й тур 2 : 2Алашкерт
08.11.2025 Армения — Премьер-лига 13-й тур Алашкерт2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арарат-Армения1634
2
Лига конференций
Пюник1532
3
Лига конференций
Алашкерт1632
4 Урарту1630
5 Ноа1526
6 Ван1621
7 БКМА1615
8 Гандзасар1714
9 Ширак1610
10
Зона вылета
Арарат176

