Метц - Тулуза 15 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Тулуза, которое состоится 15 Марта 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Сен-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Джонатан Фишер
|70
|зщ
|Буна Сарр
|38
|зщ
|Садибу Сане
|5
|зщ
|Жан-Филипп Гбамен
|2
|зщ
|Максим Колен
|97
|пз
|Фоде Балло-Туре
|8
|пз
|Бубакар Траоре
|33
|пз
|Белив Мунонго
|12
|пз
|Альфа Туре
|11
|нп
|Георгий Квилитая
|30
|нп
|Хабиб Диалло
|1
|вр
|Гийом Рест
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|12
|пз
|Уоррен Каманзи
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|18
|пз
|Пап Диоп
|24
|пз
|Дайанн Металье
|15
|пз
|Арон Дённум
|20
|нп
|Эмерсонн Коррейя да Силва
|10
|нп
|Янн Гбоу
|Стефан Ле Миньян
|Карлес Мартинес
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|4 : 0
|14.01.2024
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 1
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 0
|28.09.2019
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|2 : 2
|03.03.2018
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|18.11.2017
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|14.05.2017
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 1
|14.12.2016
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 1 11 : 10
|19.11.2016
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 2
|04.04.2015
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 2
|08.03.2026
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|3 : 0
|01.03.2026
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|0 : 1
|21.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 0
|15.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|1 : 3
|06.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|07.03.2026
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|04.03.2026
|Кубок Франции
|1/4 финала
|2 : 2 3 : 4
|28.02.2026
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|21.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|1 : 1
|15.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|25
|57
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|26
|56
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|26
|49
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|25
|46
| 5
Лига Европы
|Ренн
|25
|43
| 6
Лига конференций
|Лилль
|25
|41
|7
|Монако
|25
|40
|8
|Лорьян
|26
|37
|9
|Страсбург
|25
|36
|10
|Брест
|25
|36
|11
|Анже
|26
|32
|12
|Тулуза
|25
|31
|13
|Париж
|25
|27
|14
|Ницца
|26
|27
|15
|Гавр
|25
|26
| 16
Стыковая зона
|Осер
|26
|19
| 17
Зона вылета
|Нант
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Метц
|25
|13