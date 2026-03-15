01:05 ()
Расписание матчей
Суббота 14 марта
Воскресенье 15 марта
Свернуть список

Метц - Тулуза 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2026 18:15
Стадион: Сен-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 30000
15 Марта 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
Метц
Тулуза

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Тулуза, которое состоится 15 Марта 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Сен-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
1ДанияврДжонатан Фишер
70СенегалзщБуна Сарр
38СенегалзщСадибу Сане
5Кот-д'ИвуарзщЖан-Филипп Гбамен
2ФранциязщМаксим Колен
97СенегалпзФоде Балло-Туре
8МалипзБубакар Траоре
33ФранцияпзБелив Мунонго
12СенегалпзАльфа Туре
11ГрузиянпГеоргий Квилитая
30СенегалнпХабиб Диалло
1ФранцияврГийом Рест
19ФранциязщДжибриль Сидибе
2ДаниязщРасмус Николайсен
3СШАзщМарк Маккензи
12НорвегияпзУоррен Каманзи
23ВенесуэлапзКристиан Кассерес
18СенегалпзПап Диоп
24ФранцияпзДайанн Металье
15НорвегияпзАрон Дённум
20БразилиянпЭмерсонн Коррейя да Силва
10ФранциянпЯнн Гбоу
Главные тренеры
ФранцияСтефан Ле Миньян
ИспанияКарлес Мартинес
История личных встреч
19.10.2025Франция — Лига 18-й турТулуза4 : 0Метц
14.01.2024Франция - Лига 118-й турМетц0 : 1Тулуза
01.10.2023Франция - Лига 17-й турТулуза3 : 0Метц
28.09.2019Франция - Лига 18-й турМетц2 : 2Тулуза
03.03.2018Франция - Лига 128-й турМетц1 : 1Тулуза
18.11.2017Франция - Лига 113-й турТулуза0 : 0Метц
14.05.2017Франция - Лига 137-й турМетц1 : 1Тулуза
14.12.2016Франция - Кубок лиги1/8 финалаМетц1 : 1 11 : 10Тулуза
19.11.2016Франция - Лига 113-й турТулуза1 : 2Метц
04.04.2015Франция - Лига 131-й турМетц3 : 2Тулуза
08.03.2026Франция — Лига 125-й тур3 : 0Метц
01.03.2026Франция — Лига 124-й турМетц0 : 1
21.02.2026Франция — Лига 123-й тур3 : 0Метц
15.02.2026Франция — Лига 122-й турМетц1 : 3
06.02.2026Франция — Лига 121-й турМетц0 : 0
07.03.2026Франция — Лига 125-й турТулуза0 : 1
04.03.2026Кубок Франции1/4 финала2 : 2 3 : 4Тулуза
28.02.2026Франция — Лига 124-й тур1 : 0Тулуза
21.02.2026Франция — Лига 123-й турТулуза1 : 1
15.02.2026Франция — Лига 122-й тур2 : 1Тулуза
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2557
2
Лига чемпионов
Ланс2656
3
Лига чемпионов
Марсель2649
4
Лига чемпионов
Лион2546
5
Лига Европы
Ренн2543
6
Лига конференций
Лилль2541
7 Монако2540
8 Лорьян2637
9 Страсбург2536
10 Брест2536
11 Анже2632
12 Тулуза2531
13 Париж2527
14 Ницца2627
15 Гавр2526
16
Стыковая зона
Осер2619
17
Зона вылета
Нант2517
18
Зона вылета
Метц2513

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close