Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 15 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Астон Вилла, которое состоится 15 Марта 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|31
|вр
|Сенне Ламменс
|15
|зщ
|Лени Йоро
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|23
|зщ
|Люк Шоу
|2
|зщ
|Диогу Дало
|18
|пз
|Каземиро
|37
|пз
|Кобби Майну
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|10
|нп
|Матеус Кунья
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|4
|зщ
|Эзри Конса
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Люка Динь
|24
|пз
|Амаду Онана
|27
|пз
|Морган Роджерс
|21
|пз
|Дуглас Луис
|7
|пз
|Джон Макгинн
|10
|нп
|Эмилиано Буэндия
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|Майкл Кэррик
|Унаи Эмери
|21.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 0
|06.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|11.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|26.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 2
|30.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 0
|10.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|4 : 2
|06.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 1
|23.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|15.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 2
|04.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|01.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|23.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|10.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|12.03.2026
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|04.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 4
|27.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 0
|21.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|14.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|31
|70
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|29
|60
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|29
|51
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|29
|51
| 5
Лига Европы
|Челси
|30
|48
|6
|Ливерпуль
|29
|48
|7
|Брентфорд
|29
|44
|8
|Эвертон
|30
|43
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|42
|10
|Борнмут
|30
|41
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|30
|40
|12
|Фулхэм
|29
|40
|13
|Сандерленд
|30
|40
|14
|Кристал Пэлас
|29
|38
|15
|Лидс Юнайтед
|29
|31
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|29
|29
|17
|Ноттингем Форест
|29
|28
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|28
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|30
|20
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|30
|16