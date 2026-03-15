Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2026 16:00
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
15 Марта 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Астон Вилла, которое состоится 15 Марта 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

31 Бельгия вр Сенне Ламменс
15 Франция зщ Лени Йоро
5 Англия зщ Гарри Магуайр
23 Англия зщ Люк Шоу
2 Португалия зщ Диогу Дало
18 Бразилия пз Каземиро
37 Англия пз Кобби Майну
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
19 Камерун нп Брайан Мбемо
30 Словения нп Беньямин Шешко
10 Бразилия нп Матеус Кунья
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
4 Англия зщ Эзри Конса
2 Польша зщ Мэтти Кэш
14 Испания зщ Пау Торрес
12 Франция зщ Люка Динь
24 Бельгия пз Амаду Онана
27 Англия пз Морган Роджерс
21 Бразилия пз Дуглас Луис
7 Шотландия пз Джон Макгинн
10 Аргентина нп Эмилиано Буэндия
11 Англия нп Олли Уоткинс
Главные тренеры
Англия Майкл Кэррик
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
21.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Астон Вилла2 : 1Манчестер Юнайтед
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0Астон Вилла
06.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур Астон Вилла0 : 0Манчестер Юнайтед
11.02.2024 Англия - Премьер-лига 24-й тур Астон Вилла1 : 2Манчестер Юнайтед
26.12.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2Астон Вилла
30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0Астон Вилла
10.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Манчестер Юнайтед4 : 2Астон Вилла
06.11.2022 Англия - Премьер-лига 15-й тур Астон Вилла3 : 1Манчестер Юнайтед
23.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед2 : 2Астон Вилла
15.01.2022 Англия - Премьер-лига 22-й тур Астон Вилла2 : 2Манчестер Юнайтед
04.03.2026 Англия — Премьер-лига 29-й тур 2 : 1Манчестер Юнайтед
01.03.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1
23.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур 0 : 1Манчестер Юнайтед
10.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур 1 : 1Манчестер Юнайтед
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0
12.03.2026 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч 0 : 1Астон Вилла
04.03.2026 Англия — Премьер-лига 29-й тур Астон Вилла1 : 4
27.02.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур 2 : 0Астон Вилла
21.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур Астон Вилла1 : 1
14.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала Астон Вилла1 : 3
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3170
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2960
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2951
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2951
5
Лига Европы
Челси3048
6 Ливерпуль2948
7 Брентфорд2944
8 Эвертон3043
9 Ньюкасл Юнайтед3042
10 Борнмут3041
11 Брайтон энд Хоув Альбион3040
12 Фулхэм2940
13 Сандерленд3040
14 Кристал Пэлас2938
15 Лидс Юнайтед2931
16 Тоттенхэм Хотспур2929
17 Ноттингем Форест2928
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2928
19
Зона вылета
Бёрнли3020
20
Зона вылета
Вулверхэмптон3016

