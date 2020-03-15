Урал - Арсенал Т 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2026 10:30
15 Марта 2026 года в 11:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 24-й тур
Урал
Арсенал Т

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Арсенал Т, которое состоится 15 Марта 2026 года в 11:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Урал
Екатеринбург
Арсенал Т
Тула
Главные тренеры
РоссияВасилий Владимирович Березуцкий
РоссияДмитрий Иванович Гунько
История личных встреч
24.10.2025Россия — Лига PARI16-й турАрсенал Т1 : 2Урал
24.03.2025Россия — Мелбет Первая лига25-й турУрал0 : 0Арсенал Т
16.09.2024Россия — Мелбет Первая лига10-й турАрсенал Т1 : 0Урал
21.05.2022Россия - Премьер-Лига30-й турАрсенал Т1 : 2Урал
27.09.2021Россия - Премьер-Лига9-й турУрал2 : 0Арсенал Т
04.04.2021Россия - Премьер-Лига24-й турУрал2 : 0Арсенал Т
18.10.2020Россия - Премьер-Лига11-й турАрсенал Т1 : 0Урал
15.07.2020Россия - Премьер-Лига29-й турУрал1 : 3Арсенал Т
30.10.2019Кубок России1/8 финалаУрал2 : 2 5 : 4Арсенал Т
22.09.2019Россия - Премьер-Лига10-й турАрсенал Т1 : 1Урал
13.03.2026Россия — МФЛ2-й тур1 : 0Урал
09.03.2026Россия — Лига PARI23-й тур1 : 1Урал
06.03.2026Россия — МФЛ1-й турУрал0 : 5
27.02.2026Россия — Лига PARI22-й тур1 : 0Урал
20.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 20261 : 0Урал
09.03.2026Россия — Лига PARI23-й турАрсенал Т0 : 1
05.03.2026Fonbet Кубок России1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)Арсенал Т1 : 2
27.02.2026Россия — Лига PARI22-й тур1 : 1Арсенал Т
02.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Арсенал Т0 : 4
30.11.2025Россия — Лига PARI21-й турАрсенал Т0 : 0
Текстовая трансляция
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура Первой лиги: «Урал» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 11:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел2352
2
Повышение
Родина2443
3
Плей-офф за повышение
Урал2342
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс2437
5 Челябинск2336
6 КАМАЗ2434
7 Ротор2433
8 СКА-Хабаровск2433
9 Нефтехимик2231
10 Шинник2329
11 Арсенал Т2329
12 Черноморец2428
13 Енисей2327
14 Волга Ул2326
15 Торпедо М2324
16
Зона вылета
Уфа2320
17
Зона вылета
Чайка2416
18
Зона вылета
Сокол2316

