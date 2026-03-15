01:07 ()
Расписание матчей
Суббота 14 марта
Воскресенье 15 марта
Свернуть список

Верона - Дженоа 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2026 13:30
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
15 Марта 2026 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 29-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Верона
Дженоа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Дженоа, которое состоится 15 Марта 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Дженоа
Генуя
1ИталияврЛоренцо Монтипо
15ДаниязщВиктор Нельссон
5Фарерские островазщАндриас Эдмундссон
3ДаниязщМартин Фресе
12ХорватиязщДомагой Брадарич
2АнглиязщДаниэль Ойегоке
11Кот-д'ИвуарпзЖан-Даниэль Акпа Акпро
63ИталияпзРоберто Гальярдини
21НидерландыпзАбду Арруи
18ШотландиянпКирон Боуи
16НигериянпГифт Орбан
16НидерландыврЮстин Бейло
27ИталиязщАлессандро Маркандалли
5НорвегиязщЛео Эстигор
22МексиказщХоан Васкес
20ИталиязщСтефано Сабелли
32ДанияпзМортен Френнруп
77ИсландияпзМикаэль-Эгиль Эллертссон
17УкраинапзРуслан Малиновский
10БразилиянпЖуниор Мессьяс
9ПортугалиянпВитор Оливейра
29ИталиянпЛоренцо Коломбо
Главные тренеры
ИталияПаоло Дзанетти
ИталияДаниэле Де Росси
История личных встреч
29.11.2025Италия — Серия А13-й турДженоа2 : 1Верона
13.04.2025Италия — Серия А32-й турВерона0 : 0Дженоа
01.09.2024Италия — Серия А3-й турДженоа0 : 2Верона
07.04.2024Италия - Серия А31-й турВерона1 : 2Дженоа
10.11.2023Италия - Серия А12-й турДженоа1 : 0Верона
04.04.2022Италия - Серия А31-й турВерона1 : 0Дженоа
25.09.2021Италия - Серия А6-й турДженоа3 : 3Верона
20.02.2021Италия - Серия А23-й турДженоа2 : 2Верона
19.10.2020Италия - Серия А4-й турВерона0 : 0Дженоа
02.08.2020Италия - Серия А38-й турДженоа3 : 0Верона
08.03.2026Италия — Серия А28-й тур1 : 2Верона
28.02.2026Италия — Серия А27-й турВерона1 : 2
20.02.2026Италия — Серия А26-й тур3 : 0Верона
15.02.2026Италия — Серия А25-й тур2 : 1Верона
06.02.2026Италия — Серия А24-й турВерона0 : 0
08.03.2026Италия — Серия А28-й турДженоа2 : 1
28.02.2026Италия — Серия А27-й тур2 : 0Дженоа
22.02.2026Италия — Серия А26-й турДженоа3 : 0
15.02.2026Италия — Серия А25-й тур0 : 0Дженоа
07.02.2026Италия — Серия А24-й турДженоа2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2968
2
Лига чемпионов
Милан2860
3
Лига чемпионов
Наполи2959
4
Лига чемпионов
Рома2851
5
Лига Европы
Комо2851
6
Лига конференций
Ювентус2850
7 Аталанта2947
8 Болонья2839
9 Сассуоло2838
10 Лацио2837
11 Удинезе2836
12 Парма2934
13 Торино2933
14 Дженоа2830
15 Кальяри2830
16 Лечче2927
17 Фиорентина2825
18
Зона вылета
Кремонезе2824
19
Зона вылета
Верона2818
20
Зона вылета
Пиза2815

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close