Верона - Дженоа 15 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Дженоа, которое состоится 15 Марта 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|15
|зщ
|Виктор Нельссон
|5
|зщ
|Андриас Эдмундссон
|3
|зщ
|Мартин Фресе
|12
|зщ
|Домагой Брадарич
|2
|зщ
|Даниэль Ойегоке
|11
|пз
|Жан-Даниэль Акпа Акпро
|63
|пз
|Роберто Гальярдини
|21
|пз
|Абду Арруи
|18
|нп
|Кирон Боуи
|16
|нп
|Гифт Орбан
|16
|вр
|Юстин Бейло
|27
|зщ
|Алессандро Маркандалли
|5
|зщ
|Лео Эстигор
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|10
|нп
|Жуниор Мессьяс
|9
|нп
|Витор Оливейра
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|Паоло Дзанетти
|Даниэле Де Росси
|29.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|13.04.2025
|Италия — Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 2
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 2
|10.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 0
|04.04.2022
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|25.09.2021
|Италия - Серия А
|6-й тур
|3 : 3
|20.02.2021
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 2
|19.10.2020
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|02.08.2020
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 0
|08.03.2026
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 2
|28.02.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|20.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|3 : 0
|15.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|2 : 1
|06.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|08.03.2026
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 1
|28.02.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 0
|22.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|3 : 0
|15.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 0
|07.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|29
|68
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|28
|60
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|29
|59
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|28
|51
| 5
Лига Европы
|Комо
|28
|51
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|28
|50
|7
|Аталанта
|29
|47
|8
|Болонья
|28
|39
|9
|Сассуоло
|28
|38
|10
|Лацио
|28
|37
|11
|Удинезе
|28
|36
|12
|Парма
|29
|34
|13
|Торино
|29
|33
|14
|Дженоа
|28
|30
|15
|Кальяри
|28
|30
|16
|Лечче
|29
|27
|17
|Фиорентина
|28
|25
| 18
Зона вылета
|Кремонезе
|28
|24
| 19
Зона вылета
|Верона
|28
|18
| 20
Зона вылета
|Пиза
|28
|15