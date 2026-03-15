Расписание матчей
АВС - Санта-Клара 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2026 17:30
15 Марта 2026 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 26-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия);
АВС
Санта-Клара

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Санта-Клара
Понта-Делгада
1 Бразилия вр Adriel Vasconcelos Ramos
26 Кабо-Верде зщ Понк
33 Бразилия зщ Адерлан Сантос
3 Бразилия зщ Пауло Витор
24 Португалия зщ Кики
23 Португалия зщ Гуштаву Мендонса
21 Бразилия пз Guilherme Neiva
70 Бразилия пз Рони
19 Уругвай пз Tiago Galletto
20 Парагвай пз Диего Дуарте
7 Португалия нп Тумане
1 Бразилия вр Габриэл Батиста
42 Бразилия зщ Лукас Соарес
23 Бразилия зщ Sidney Alexssander Pena De Lima
94 Бразилия зщ Henrique Silva
5 Бразилия зщ Гильерме Ромао
77 Бразилия пз Густаво Димараес
8 Португалия пз Педру Феррейра
35 Португалия пз Sergio Araujo
10 Бразилия пз Габриэл Силва
11 Бразилия пз Brenner
26 Бразилия нп Luis
Главные тренеры
Португалия Паулу Соуза
Португалия Жоау Педру Соуза
Португалия Жоау Энрикеш
История личных встреч
25.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Санта-Клара2 : 0АВС
08.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур АВС1 : 2Санта-Клара
31.08.2024 Португалия — Примейра 4-й тур Санта-Клара2 : 1АВС
07.03.2026 Португалия — Примейра 25-й тур 0 : 0АВС
28.02.2026 Португалия — Примейра 24-й тур АВС0 : 0
21.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур 3 : 0АВС
15.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур АВС3 : 0
09.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур 3 : 1АВС
08.03.2026 Португалия — Примейра 25-й тур Санта-Клара2 : 0
01.03.2026 Португалия — Примейра 24-й тур 2 : 2Санта-Клара
21.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур 1 : 1Санта-Клара
13.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур Санта-Клара1 : 2
07.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур 1 : 0Санта-Клара
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2566
2
Лига чемпионов
Спортинг2562
3
Лига Европы
Бенфика2559
4
Лига конференций
Брага2546
5 Жил Висенте2642
6 Фамаликан2642
7 Морейренсе2535
8 Эшторил2534
9 Витория Гимарайнш2632
10 Алверка2629
11 Арока2526
12 Эштрела2525
13 Риу Аве2524
14 Каза Пия2524
15 Санта-Клара2522
16
Стыковая зона
Насьонал2522
17
Зона вылета
Тондела2519
18
Зона вылета
АВС2510

