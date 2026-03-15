Фейеноорд - Эксельсиор 15 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Эксельсиор, которое состоится 15 Марта 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|20
|зщ
|Матс Дейл
|4
|зщ
|Цуёси Ватанабэ
|8
|зщ
|Джерри Сен-Жюст
|2
|пз
|Барт Ниувкоп
|6
|пз
|Хван Ин Бём
|7
|пз
|Якуб Модер
|10
|пз
|Лучано Валенте
|23
|пз
|Анис Хадж Мусса
|9
|нп
|Аясэ Уэда
|19
|нп
|Рахим Стерлинг
|1
|вр
|Стейн ван Гассел
|2
|зщ
|Илиас Бронкхорст
|4
|зщ
|Каспер Видель
|3
|зщ
|Рик Мейссен
|15
|зщ
|Симон Янссон
|23
|пз
|Иракли Егоян
|14
|пз
|Льюис Схаутен
|20
|пз
|Леннард Хартьес
|30
|пз
|Деренсили Санчес-Фернандес
|10
|пз
|Ноа Науйокс
|11
|пз
|Гьян де Регт
|Робин ван Перси
|16.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 2
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|4 : 0
|25.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|2 : 4
|07.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 2
|13.11.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|5 : 1
|03.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|2 : 1
|19.08.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|3 : 0
|01.04.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|5 : 0
|20.08.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|0 : 1
|07.05.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 0
|08.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|3 : 3
|01.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 0
|22.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|2 : 1
|15.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 0
|08.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|0 : 1
|07.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|1 : 2
|01.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|0 : 1
|20.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|2 : 1
|14.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 2
|06.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|27
|68
| 2
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|27
|49
| 3
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|26
|49
| 4
Лига Европы
|Твенте
|26
|44
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|26
|44
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|26
|39
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|26
|38
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|26
|37
|9
|Утрехт
|26
|35
|10
|Гронинген
|27
|35
|11
|Фортуна
|27
|35
|12
|ПЕК Зволле
|27
|30
|13
|Гоу Эхед Иглс
|26
|29
|14
|Волендам
|27
|27
|15
|Эксельсиор
|26
|26
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|26
|24
| 17
Зона вылета
|НАК Бреда
|26
|23
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|26
|18