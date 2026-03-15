Фейеноорд - Эксельсиор 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2026 15:30
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
15 Марта 2026 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Фейеноорд
Эксельсиор

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Эксельсиор, которое состоится 15 Марта 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Эксельсиор
Роттердам
22ГерманияврТимон Велленройтер
20НидерландызщМатс Дейл
4ЯпониязщЦуёси Ватанабэ
8НидерландызщДжерри Сен-Жюст
2НидерландыпзБарт Ниувкоп
6Южная КореяпзХван Ин Бём
7ПольшапзЯкуб Модер
10НидерландыпзЛучано Валенте
23АлжирпзАнис Хадж Мусса
9ЯпониянпАясэ Уэда
19АнглиянпРахим Стерлинг
1НидерландыврСтейн ван Гассел
2НидерландызщИлиас Бронкхорст
4ШвециязщКаспер Видель
3НидерландызщРик Мейссен
15НидерландызщСимон Янссон
23ГрузияпзИракли Егоян
14НидерландыпзЛьюис Схаутен
20НидерландыпзЛеннард Хартьес
30НидерландыпзДеренсили Санчес-Фернандес
10НидерландыпзНоа Науйокс
11НидерландыпзГьян де Регт
Главные тренеры
НидерландыРобин ван Перси
История личных встреч
16.08.2025Нидерланды — Эредивизия2-й турЭксельсиор1 : 2Фейеноорд
19.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турФейеноорд4 : 0Эксельсиор
25.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 13-й турЭксельсиор2 : 4Фейеноорд
07.05.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 31-й турЭксельсиор0 : 2Фейеноорд
13.11.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 14-й турФейеноорд5 : 1Эксельсиор
03.02.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 20-й турЭксельсиор2 : 1Фейеноорд
19.08.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турФейеноорд3 : 0Эксельсиор
01.04.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турФейеноорд5 : 0Эксельсиор
20.08.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турЭксельсиор0 : 1Фейеноорд
07.05.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й турЭксельсиор3 : 0Фейеноорд
08.03.2026Нидерланды — Эредивизия26-й тур3 : 3Фейеноорд
01.03.2026Нидерланды — Эредивизия25-й тур2 : 0Фейеноорд
22.02.2026Нидерланды — Эредивизия24-й турФейеноорд2 : 1
15.02.2026Нидерланды — Эредивизия23-й турФейеноорд1 : 0
08.02.2026Нидерланды — Эредивизия22-й тур0 : 1Фейеноорд
07.03.2026Нидерланды — Эредивизия26-й турЭксельсиор1 : 2
01.03.2026Нидерланды — Эредивизия25-й турЭксельсиор0 : 1
20.02.2026Нидерланды — Эредивизия24-й тур2 : 1Эксельсиор
14.02.2026Нидерланды — Эредивизия23-й турЭксельсиор1 : 2
06.02.2026Нидерланды — Эредивизия22-й тур0 : 2Эксельсиор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2768
2
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2749
3
Лига чемпионов
Фейеноорд2649
4
Лига Европы
Твенте2644
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс2644
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2639
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2638
8
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2637
9 Утрехт2635
10 Гронинген2735
11 Фортуна2735
12 ПЕК Зволле2730
13 Гоу Эхед Иглс2629
14 Волендам2727
15 Эксельсиор2626
16
Стыковая зона
Телстар2624
17
Зона вылета
НАК Бреда2623
18
Зона вылета
Хераклес2618

