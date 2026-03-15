Генчлербирлиги - Бешикташ 15 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Генчлербирлиги - Бешикташ, которое состоится 15 Марта 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Эрьяман (Анкара, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Серген Ялчин
|18.10.2025
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|1 : 2
|15.02.2021
|Турция - Суперлига
|25-й тур
|0 : 3
|04.10.2020
|Турция - Суперлига
|4-й тур
|0 : 1
|25.07.2020
|Турция - Суперлига
|34-й тур
|0 : 3
|27.12.2019
|Турция - Суперлига
|17-й тур
|4 : 1
|10.03.2018
|Турция - Суперлига
|25-й тур
|1 : 0
|13.10.2017
|Турция - Суперлига
|8-й тур
|2 : 1
|02.04.2017
|Турция - Суперлига
|26-й тур
|3 : 0
|28.10.2016
|Турция - Суперлига
|9-й тур
|1 : 1
|22.02.2016
|Турция - Суперлига
|22-й тур
|1 : 0
|09.03.2026
|Турция — Суперлига
|25-й тур
|0 : 0
|05.03.2026
|Кубок Турции
|Группа B. 4-й тур
|1 : 3
|01.03.2026
|Турция — Суперлига
|24-й тур
|0 : 0
|21.02.2026
|Турция — Суперлига
|23-й тур
|1 : 0
|14.02.2026
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|2 : 2
|07.03.2026
|Турция — Суперлига
|25-й тур
|0 : 1
|04.03.2026
|Кубок Турции
|Группа C. 4-й тур
|4 : 1
|28.02.2026
|Турция — Суперлига
|24-й тур
|0 : 1
|22.02.2026
|Турция — Суперлига
|23-й тур
|4 : 0
|15.02.2026
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|2 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|26
|64
| 2
Лига чемпионов
|Фенербахче
|26
|57
| 3
Лига Европы
|Трабзонспор
|26
|57
| 4
Лига конференций
|Бешикташ
|25
|46
|5
|Гёзтепе
|26
|43
|6
|Истанбул Башакшехир
|26
|42
|7
|Коджаэлиспор
|26
|33
|8
|Газиантеп
|26
|33
|9
|Самсунспор
|25
|32
|10
|Ризеспор
|26
|30
|11
|Аланьяспор
|26
|28
|12
|Коньяспор
|26
|27
|13
|Генчлербирлиги
|25
|25
|14
|Антальяспор
|26
|24
|15
|Эюпспор
|25
|22
| 16
Зона вылета
|Касымпаша
|25
|21
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|25
|20
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|26
|17