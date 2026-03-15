Генчлербирлиги - Бешикташ 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2026 19:00
Стадион: Эрьяман (Анкара, Турция), вместимость: 20560
15 Марта 2026 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 26-й тур
Генчлербирлиги
Бешикташ

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Генчлербирлиги - Бешикташ, которое состоится 15 Марта 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Эрьяман (Анкара, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Генчлербирлиги
Анкара
Бешикташ
Стамбул
Главные тренеры
Турция Серген Ялчин
История личных встреч
18.10.2025 Турция — Суперлига 9-й тур Бешикташ1 : 2Генчлербирлиги
15.02.2021 Турция - Суперлига 25-й тур Генчлербирлиги0 : 3Бешикташ
04.10.2020 Турция - Суперлига 4-й тур Бешикташ0 : 1Генчлербирлиги
25.07.2020 Турция - Суперлига 34-й тур Генчлербирлиги0 : 3Бешикташ
27.12.2019 Турция - Суперлига 17-й тур Бешикташ4 : 1Генчлербирлиги
10.03.2018 Турция - Суперлига 25-й тур Бешикташ1 : 0Генчлербирлиги
13.10.2017 Турция - Суперлига 8-й тур Генчлербирлиги2 : 1Бешикташ
02.04.2017 Турция - Суперлига 26-й тур Бешикташ3 : 0Генчлербирлиги
28.10.2016 Турция - Суперлига 9-й тур Генчлербирлиги1 : 1Бешикташ
22.02.2016 Турция - Суперлига 22-й тур Бешикташ1 : 0Генчлербирлиги
09.03.2026 Турция — Суперлига 25-й тур 0 : 0Генчлербирлиги
05.03.2026 Кубок Турции Группа B. 4-й тур 1 : 3Генчлербирлиги
01.03.2026 Турция — Суперлига 24-й тур Генчлербирлиги0 : 0
21.02.2026 Турция — Суперлига 23-й тур 1 : 0Генчлербирлиги
14.02.2026 Турция — Суперлига 22-й тур Генчлербирлиги2 : 2
07.03.2026 Турция — Суперлига 25-й тур Бешикташ0 : 1
04.03.2026 Кубок Турции Группа C. 4-й тур Бешикташ4 : 1
28.02.2026 Турция — Суперлига 24-й тур 0 : 1Бешикташ
22.02.2026 Турция — Суперлига 23-й тур Бешикташ4 : 0
15.02.2026 Турция — Суперлига 22-й тур 2 : 3Бешикташ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2664
2
Лига чемпионов
Фенербахче2657
3
Лига Европы
Трабзонспор2657
4
Лига конференций
Бешикташ2546
5 Гёзтепе2643
6 Истанбул Башакшехир2642
7 Коджаэлиспор2633
8 Газиантеп2633
9 Самсунспор2532
10 Ризеспор2630
11 Аланьяспор2628
12 Коньяспор2627
13 Генчлербирлиги2525
14 Антальяспор2624
15 Эюпспор2522
16
Зона вылета
Касымпаша2521
17
Зона вылета
Кайсериспор2520
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк2617

Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
