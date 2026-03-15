Вердер - Майнц 15 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Майнц, которое состоится 15 Марта 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|30
|вр
|Мио Бакхаус
|3
|зщ
|Юкинари Сугавара
|4
|зщ
|Никлас Штарк
|32
|зщ
|Марко Фридль
|2
|зщ
|Оливье Деман
|6
|пз
|Йенс Стаге
|14
|пз
|Сенне Линен
|18
|пз
|Кэмерон Пуэртас
|20
|пз
|Романо Шмид
|17
|нп
|Марко Грюлль
|9
|нп
|Кеке Топп
|33
|вр
|Даниэль Бац
|21
|зщ
|Данни да Коста
|4
|зщ
|Стефан Пош
|31
|зщ
|Доминик Кор
|30
|зщ
|Сильван Видмер
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|8
|пз
|Пауль Небель
|6
|пз
|Каисю Сано
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|20
|нп
|Филлип Тиц
|23
|нп
|Шеральдо Бекер
|Хорст Штеффен
|Урс Фишер (и.о.)
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|31.01.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|15.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|03.02.2024
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|4 : 0
|08.04.2023
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|2 : 2
|15.10.2022
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 2
|21.04.2021
|Германия — Бундеслига
|30-й тур
|0 : 1
|19.12.2020
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|20.06.2020
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|3 : 1
|08.03.2026
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 4
|28.02.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|2 : 0
|22.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 3
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|12.03.2026
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 0
|07.03.2026
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|2 : 2
|28.02.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|20.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|13.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|4 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|26
|67
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|26
|58
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|26
|50
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|25
|47
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|25
|47
| 6
Лига конференций
|Байер
|26
|45
|7
|Айнтрахт Ф
|26
|38
|8
|Фрайбург
|25
|34
|9
|Аугсбург
|26
|31
|10
|Гамбург
|26
|30
|11
|Унион
|25
|28
|12
|Боруссия М
|26
|28
|13
|Кёльн
|26
|25
|14
|Вердер
|25
|25
|15
|Майнц
|25
|24
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|26
|24
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|26
|21
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|26
|14