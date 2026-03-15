Вердер - Майнц 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2026 16:30
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
15 Марта 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 26-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Майнц, которое состоится 15 Марта 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Вердер
Бремен
Майнц
Майнц
30 Германия вр Мио Бакхаус
3 Япония зщ Юкинари Сугавара
4 Германия зщ Никлас Штарк
32 Австрия зщ Марко Фридль
2 Бельгия зщ Оливье Деман
6 Дания пз Йенс Стаге
14 Бельгия пз Сенне Линен
18 Испания пз Кэмерон Пуэртас
20 Австрия пз Романо Шмид
17 Австрия нп Марко Грюлль
9 Германия нп Кеке Топп
33 Германия вр Даниэль Бац
21 Германия зщ Данни да Коста
4 Австрия зщ Стефан Пош
31 Германия зщ Доминик Кор
30 Швейцария зщ Сильван Видмер
2 Австрия зщ Филипп Мвене
8 Германия пз Пауль Небель
6 Япония пз Каисю Сано
7 Южная Корея пз Ли Джэ Сон
20 Германия нп Филлип Тиц
23 Нидерланды нп Шеральдо Бекер
Главные тренеры
Германия Хорст Штеффен
Швейцария Урс Фишер (и.о.)
История личных встреч
01.11.2025 Германия — Бундеслига 9-й тур Майнц1 : 1Вердер
31.01.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур Вердер1 : 0Майнц
15.09.2024 Германия — Бундеслига 3-й тур Майнц1 : 2Вердер
03.02.2024 Германия — Бундеслига 20-й тур Майнц0 : 1Вердер
02.09.2023 Германия — Бундеслига 3-й тур Вердер4 : 0Майнц
08.04.2023 Германия — Бундеслига 27-й тур Майнц2 : 2Вердер
15.10.2022 Германия — Бундеслига 10-й тур Вердер0 : 2Майнц
21.04.2021 Германия — Бундеслига 30-й тур Вердер0 : 1Майнц
19.12.2020 Германия — Бундеслига 13-й тур Майнц0 : 1Вердер
20.06.2020 Германия - Бундеслига 33-й тур Майнц3 : 1Вердер
08.03.2026 Германия — Бундеслига 25-й тур 1 : 4Вердер
28.02.2026 Германия — Бундеслига 24-й тур Вердер2 : 0
22.02.2026 Германия — Бундеслига 23-й тур 2 : 1Вердер
14.02.2026 Германия — Бундеслига 22-й тур Вердер0 : 3
07.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур 1 : 0Вердер
12.03.2026 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч 0 : 0Майнц
07.03.2026 Германия — Бундеслига 25-й тур Майнц2 : 2
28.02.2026 Германия — Бундеслига 24-й тур 1 : 1Майнц
20.02.2026 Германия — Бундеслига 23-й тур Майнц1 : 1
13.02.2026 Германия — Бундеслига 22-й тур 4 : 0Майнц
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2667
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2658
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2650
4
Лига чемпионов
Штутгарт2547
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2547
6
Лига конференций
Байер2645
7 Айнтрахт Ф2638
8 Фрайбург2534
9 Аугсбург2631
10 Гамбург2630
11 Унион2528
12 Боруссия М2628
13 Кёльн2625
14 Вердер2525
15 Майнц2524
16
Стыковая зона
Санкт-Паули2624
17
Зона вылета
Вольфсбург2621
18
Зона вылета
Хайденхайм2614

