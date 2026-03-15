01:05 ()
Расписание матчей
Суббота 14 марта
Воскресенье 15 марта
Свернуть список

Порту - Морейренсе 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2026 22:30
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
15 Марта 2026 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 26-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Морейренсе, которое состоится 15 Марта 2026 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
99 Португалия вр Диогу Кошта
52 Португалия зщ Мартим Фернандеш
5 Польша зщ Ян Беднарек
4 Польша зщ Якуб Кивёр
74 Португалия зщ Франсишку Моура
8 Дания пз Виктор Фрохольдт
22 Аргентина пз Алан Варела
10 Испания пз Габриэль Вейга
11 Бразилия нп Пепе
27 Турция нп Дениз Гюль
77 Польша нп Оскар Петушевский
13 Португалия вр Андре Феррейра
4 Бразилия зщ Kevyn Monteiro
66 Гвинея-Бисау зщ Gilberto Batista
26 Бразилия зщ Маракас
27 Португалия зщ Kiko
2 Португалия зщ Диогу Травасуш
21 Испания пз Родри
8 Сербия пз Матея Стьепанович
11 Бразилия пз Алан де Соуза
10 Португалия нп Кику Бондозу
9 Португалия нп Луиш Семеду
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
27.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Морейренсе1 : 2Порту
02.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур Порту3 : 1Морейренсе
21.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Морейренсе0 : 3Порту
24.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала Морейренсе2 : 1Порту
20.01.2024 Португалия — Примейра 18-й тур Порту5 : 0Морейренсе
14.08.2023 Португалия — Примейра 1-й тур Морейренсе1 : 2Порту
20.02.2022 Португалия - Примейра 23-й тур Морейренсе0 : 1Порту
19.09.2021 Португалия - Примейра 6-й тур Порту5 : 0Морейренсе
26.04.2021 Португалия - Примейра 29-й тур Морейренсе1 : 1Порту
04.01.2021 Португалия - Примейра 12-й тур Порту3 : 0Морейренсе
12.03.2026 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч 1 : 2Порту
08.03.2026 Португалия — Примейра 25-й тур 2 : 2Порту
03.03.2026 Кубок Португалии 1/2 финала 1 : 0Порту
27.02.2026 Португалия — Примейра 24-й тур Порту3 : 1
22.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур Порту1 : 0
07.03.2026 Португалия — Примейра 25-й тур Морейренсе1 : 1
01.03.2026 Португалия — Примейра 24-й тур 1 : 1Морейренсе
21.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур Морейренсе0 : 3
16.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур 1 : 2Морейренсе
07.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур Морейренсе1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2566
2
Лига чемпионов
Спортинг2562
3
Лига Европы
Бенфика2559
4
Лига конференций
Брага2546
5 Жил Висенте2642
6 Фамаликан2642
7 Морейренсе2535
8 Эшторил2534
9 Витория Гимарайнш2632
10 Алверка2629
11 Арока2526
12 Эштрела2525
13 Риу Аве2524
14 Каза Пия2524
15 Санта-Клара2522
16
Стыковая зона
Насьонал2522
17
Зона вылета
Тондела2519
18
Зона вылета
АВС2510

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close