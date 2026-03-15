Порту - Морейренсе 15 Марта прямая трансляция

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Морейренсе, которое состоится 15 Марта 2026 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|99
|вр
|Диогу Кошта
|52
|зщ
|Мартим Фернандеш
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|4
|зщ
|Якуб Кивёр
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|8
|пз
|Виктор Фрохольдт
|22
|пз
|Алан Варела
|10
|пз
|Габриэль Вейга
|11
|нп
|Пепе
|27
|нп
|Дениз Гюль
|77
|нп
|Оскар Петушевский
|13
|вр
|Андре Феррейра
|4
|зщ
|Kevyn Monteiro
|66
|зщ
|Gilberto Batista
|26
|зщ
|Маракас
|27
|зщ
|Kiko
|2
|зщ
|Диогу Травасуш
|21
|пз
|Родри
|8
|пз
|Матея Стьепанович
|11
|пз
|Алан де Соуза
|10
|нп
|Кику Бондозу
|9
|нп
|Луиш Семеду
|Франческо Фариоли
|27.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 2
|02.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|3 : 1
|21.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 3
|24.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 1
|20.01.2024
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|5 : 0
|14.08.2023
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 2
|20.02.2022
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 1
|19.09.2021
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|5 : 0
|26.04.2021
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|1 : 1
|04.01.2021
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|3 : 0
|12.03.2026
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 2
|08.03.2026
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|2 : 2
|03.03.2026
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|1 : 0
|27.02.2026
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|3 : 1
|22.02.2026
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 0
|07.03.2026
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 1
|01.03.2026
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|1 : 1
|21.02.2026
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|0 : 3
|16.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|1 : 2
|07.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|25
|66
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|25
|62
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|25
|59
| 4
Лига конференций
|Брага
|25
|46
|5
|Жил Висенте
|26
|42
|6
|Фамаликан
|26
|42
|7
|Морейренсе
|25
|35
|8
|Эшторил
|25
|34
|9
|Витория Гимарайнш
|26
|32
|10
|Алверка
|26
|29
|11
|Арока
|25
|26
|12
|Эштрела
|25
|25
|13
|Риу Аве
|25
|24
|14
|Каза Пия
|25
|24
|15
|Санта-Клара
|25
|22
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|25
|22
| 17
Зона вылета
|Тондела
|25
|19
| 18
Зона вылета
|АВС
|25
|10