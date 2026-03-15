01:07 ()
Расписание матчей
Суббота 14 марта
Воскресенье 15 марта
Свернуть список

Ноттингем Форест - Фулхэм 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2026 16:00
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
15 Марта 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Ноттингем Форест
Фулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Фулхэм, которое состоится 15 Марта 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Фулхэм
Лондон
26 Бельгия вр Матц Селс
34 Нигерия зщ Ола Айна
5 Бразилия зщ Мурилло
31 Сербия зщ Никола Миленкович
3 Уэльс зщ Неко Уильямс
4 Бразилия зщ Морато
6 Кот-д'Ивуар пз Ибраим Сангаре
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
16 Аргентина пз Николас Домингес
8 Англия пз Эллиот Андерсон
19 Бразилия нп Игор Жезус
1 Германия вр Бернд Лено
31 Франция зщ Исса Диоп
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
2 Нидерланды зщ Кенни Тете
30 Англия зщ Райан Сесеньон
16 Норвегия пз Сандер Берге
32 Англия пз Эмиль Смит-Роу
17 Нигерия нп Алекс Айуоби
9 Бразилия нп Родриго Мунис
14 Норвегия нп Оскар Бобб
8 Уэльс нп Гарри Уилсон
Главные тренеры
Португалия Витор Перейра
Португалия Марку Силва
История личных встреч
22.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Фулхэм1 : 0Ноттингем Форест
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Фулхэм2 : 1Ноттингем Форест
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Ноттингем Форест0 : 1Фулхэм
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Ноттингем Форест3 : 1Фулхэм
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Фулхэм5 : 0Ноттингем Форест
11.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур Фулхэм2 : 0Ноттингем Форест
16.09.2022 Англия - Премьер-лига 8-й тур Ноттингем Форест2 : 3Фулхэм
26.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Фулхэм0 : 1Ноттингем Форест
24.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Ноттингем Форест0 : 4Фулхэм
07.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Ноттингем Форест0 : 1Фулхэм
12.03.2026 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Ноттингем Форест0 : 1
04.03.2026 Англия — Премьер-лига 29-й тур 2 : 2Ноттингем Форест
01.03.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур 2 : 1Ноттингем Форест
26.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч Ноттингем Форест1 : 2
22.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур Ноттингем Форест0 : 1
08.03.2026 Кубок Англии 1/8 финала Фулхэм0 : 1
04.03.2026 Англия — Премьер-лига 29-й тур Фулхэм0 : 1
01.03.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур Фулхэм2 : 1
22.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур 1 : 3Фулхэм
15.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала 1 : 2Фулхэм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3170
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2960
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2951
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2951
5
Лига Европы
Челси3048
6 Ливерпуль2948
7 Брентфорд2944
8 Эвертон3043
9 Ньюкасл Юнайтед3042
10 Борнмут3041
11 Брайтон энд Хоув Альбион3040
12 Фулхэм2940
13 Сандерленд3040
14 Кристал Пэлас2938
15 Лидс Юнайтед2931
16 Тоттенхэм Хотспур2929
17 Ноттингем Форест2928
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2928
19
Зона вылета
Бёрнли3020
20
Зона вылета
Вулверхэмптон3016

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close