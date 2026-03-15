Ноттингем Форест - Фулхэм 15 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Фулхэм, которое состоится 15 Марта 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|26
|вр
|Матц Селс
|34
|зщ
|Ола Айна
|5
|зщ
|Мурилло
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|3
|зщ
|Неко Уильямс
|4
|зщ
|Морато
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|16
|пз
|Николас Домингес
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|19
|нп
|Игор Жезус
|1
|вр
|Бернд Лено
|31
|зщ
|Исса Диоп
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|2
|зщ
|Кенни Тете
|30
|зщ
|Райан Сесеньон
|16
|пз
|Сандер Берге
|32
|пз
|Эмиль Смит-Роу
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|9
|нп
|Родриго Мунис
|14
|нп
|Оскар Бобб
|8
|нп
|Гарри Уилсон
|Витор Перейра
|Марку Силва
|22.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 1
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|5 : 0
|11.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|16.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 3
|26.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|0 : 1
|24.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|0 : 4
|07.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|0 : 1
|12.03.2026
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|04.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 2
|01.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|26.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 2
|22.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|08.03.2026
|Кубок Англии
|1/8 финала
|0 : 1
|04.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 1
|01.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|22.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 3
|15.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|31
|70
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|29
|60
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|29
|51
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|29
|51
| 5
Лига Европы
|Челси
|30
|48
|6
|Ливерпуль
|29
|48
|7
|Брентфорд
|29
|44
|8
|Эвертон
|30
|43
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|42
|10
|Борнмут
|30
|41
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|30
|40
|12
|Фулхэм
|29
|40
|13
|Сандерленд
|30
|40
|14
|Кристал Пэлас
|29
|38
|15
|Лидс Юнайтед
|29
|31
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|29
|29
|17
|Ноттингем Форест
|29
|28
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|28
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|30
|20
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|30
|16