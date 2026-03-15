Ливерпуль - Тоттенхэм 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2026 18:30
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
15 Марта 2026 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 15 Марта 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Ливерпуль
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1 Бразилия вр Алисон Бекер
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
26 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
18 Нидерланды пз Коди Гакпо
11 Египет нп Мохамед Салах
22 Франция нп Уго Экитике
1 Италия вр Гульельмо Викарио
3 Румыния зщ Раду Дрэгушин
4 Австрия зщ Кевин Дансо
23 Испания зщ Педро Порро
24 Англия зщ Джед Спенс
38 Бразилия зщ Соуза
14 Англия пз Арчи Грей
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
22 Англия пз Конор Галлахер
19 Англия нп Доминик Соланке
9 Бразилия нп Ришарлисон
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
Хорватия Игор Тудор
История личных встреч
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2Ливерпуль
27.04.2025 Англия — Премьер-лига 34-й тур Ливерпуль5 : 1Тоттенхэм Хотспур
06.02.2025 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Ливерпуль4 : 0Тоттенхэм Хотспур
08.01.2025 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч Тоттенхэм Хотспур1 : 0Ливерпуль
22.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 6Ливерпуль
05.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Ливерпуль4 : 2Тоттенхэм Хотспур
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1Ливерпуль
30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Ливерпуль4 : 3Тоттенхэм Хотспур
06.11.2022 Англия - Премьер-лига 15-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2Ливерпуль
07.05.2022 Англия - Премьер-лига 36-й тур Ливерпуль1 : 1Тоттенхэм Хотспур
10.03.2026 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч 1 : 0Ливерпуль
06.03.2026 Кубок Англии 1/8 финала 1 : 3Ливерпуль
03.03.2026 Англия — Премьер-лига 29-й тур 2 : 1Ливерпуль
28.02.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур Ливерпуль5 : 2
22.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур 0 : 1Ливерпуль
10.03.2026 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч 5 : 2Тоттенхэм Хотспур
05.03.2026 Англия — Премьер-лига 29-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 3
01.03.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур 2 : 1Тоттенхэм Хотспур
22.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 4
10.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3170
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2960
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2951
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2951
5
Лига Европы
Челси3048
6 Ливерпуль2948
7 Брентфорд2944
8 Эвертон3043
9 Ньюкасл Юнайтед3042
10 Борнмут3041
11 Брайтон энд Хоув Альбион3040
12 Фулхэм2940
13 Сандерленд3040
14 Кристал Пэлас2938
15 Лидс Юнайтед2931
16 Тоттенхэм Хотспур2929
17 Ноттингем Форест2928
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2928
19
Зона вылета
Бёрнли3020
20
Зона вылета
Вулверхэмптон3016

