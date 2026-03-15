Ливерпуль - Тоттенхэм 15 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 15 Марта 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Алисон Бекер
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|18
|пз
|Коди Гакпо
|11
|нп
|Мохамед Салах
|22
|нп
|Уго Экитике
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|3
|зщ
|Раду Дрэгушин
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|23
|зщ
|Педро Порро
|24
|зщ
|Джед Спенс
|38
|зщ
|Соуза
|14
|пз
|Арчи Грей
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|22
|пз
|Конор Галлахер
|19
|нп
|Доминик Соланке
|9
|нп
|Ришарлисон
|Арне Слот
|Игор Тудор
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 2
|27.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|34-й тур
|5 : 1
|06.02.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 0
|08.01.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 6
|05.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|4 : 2
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|30.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|4 : 3
|06.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|07.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 1
|10.03.2026
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|06.03.2026
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 3
|03.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|28.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|5 : 2
|22.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|10.03.2026
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|5 : 2
|05.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 3
|01.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|22.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 4
|10.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|31
|70
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|29
|60
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|29
|51
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|29
|51
| 5
Лига Европы
|Челси
|30
|48
|6
|Ливерпуль
|29
|48
|7
|Брентфорд
|29
|44
|8
|Эвертон
|30
|43
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|42
|10
|Борнмут
|30
|41
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|30
|40
|12
|Фулхэм
|29
|40
|13
|Сандерленд
|30
|40
|14
|Кристал Пэлас
|29
|38
|15
|Лидс Юнайтед
|29
|31
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|29
|29
|17
|Ноттингем Форест
|29
|28
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|28
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|30
|20
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|30
|16