Риу Аве - Эштрела 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2026 20:00
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
15 Марта 2026 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 26-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Риу Аве
Эштрела

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Эштрела, которое состоится 15 Марта 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

99 Нидерланды вр Эннио ван дер Гау
32 Чехия зщ Якуб Брабец
39 Бразилия зщ Густаво Манша
6 Англия зщ Нельсон Эбби
5 Греция зщ Андреас Нтои
17 Греция пз Мариус Врусаи
44 Венгрия пз Тамаш Никичер
18 Хорватия пз Дарио Шпикич
7 Бразилия нп Диого Безерра
80 Германия нп Оле Польман
11 Испания нп Jalen Blesa
40 Бразилия вр Renan Ribeiro
30 Бразилия зщ Луан Патрик
4 Сербия зщ Стефан Лекович
39 Кот-д'Ивуар пз Eddy Doue
24 Мозамбик пз Бруну Ланга
19 Португалия пз Паулу Морейра
6 Швеция пз Kevin Jansson
63 Ангола пз Alex Sola
10 Румыния пз Янис Стойка
99 Нигерия нп Абрахам Маркус
11 Кабо-Верде нп Жовани Кабрал
Греция Сотирис Силайдопулос
История личных встреч
25.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Эштрела1 : 2Риу Аве
05.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур Риу Аве2 : 0Эштрела
23.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Эштрела1 : 0Риу Аве
14.04.2024 Португалия — Примейра 29-й тур Эштрела2 : 2Риу Аве
02.12.2023 Португалия — Примейра 12-й тур Риу Аве1 : 1Эштрела
09.03.2026 Португалия — Примейра 25-й тур 0 : 1Риу Аве
01.03.2026 Португалия — Примейра 24-й тур Риу Аве0 : 0
22.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур 1 : 0Риу Аве
16.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур Риу Аве1 : 2
08.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур 3 : 0Риу Аве
08.03.2026 Португалия — Примейра 25-й тур Эштрела2 : 2
28.02.2026 Португалия — Примейра 24-й тур 0 : 0Эштрела
20.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур Эштрела0 : 2
14.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур 2 : 1Эштрела
07.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур Эштрела1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2566
2
Лига чемпионов
Спортинг2562
3
Лига Европы
Бенфика2559
4
Лига конференций
Брага2546
5 Жил Висенте2642
6 Фамаликан2642
7 Морейренсе2535
8 Эшторил2534
9 Витория Гимарайнш2632
10 Алверка2629
11 Арока2526
12 Эштрела2525
13 Риу Аве2524
14 Каза Пия2524
15 Санта-Клара2522
16
Стыковая зона
Насьонал2522
17
Зона вылета
Тондела2519
18
Зона вылета
АВС2510

