«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Астон Виллой» в 30-м туре АПЛ

Дата публикации: 15-03-2026 19:33

Завершился матч 30-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2025/2026, в котором встретились «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». Победу с итоговым счётом 3:1 одержали хозяева поля — «красные дьяволы». Игра прошла на легендарном стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Главным арбитром встречи стал Энтони Тейлор, представляющий Манчестер.

На 53-й минуте счёт открыл Каземиро, выведя «Манчестер Юнайтед» вперёд. Однако уже на 64-й минуте Росс Баркли сумел сравнять результат. В дальнейшем преимущество перешло к «красным дьяволам»: Матеус Кунья отметился забитым голом на 71-й минуте, а на 81-й минуте точку в матче поставил Беньямин Шешко, закрепив победу своей команды.

После этой победы «Манчестер Юнайтед» набирает 54 очка и укрепляет своё третье место в турнирной таблице английского высшего дивизиона. «Астон Вилла» с 51 очком занимает четвёртую позицию, находясь совсем рядом по рейтингу.

В ближайшем туре «красные дьяволы» встретятся с «Борнмутом» на выезде 20 марта, а «вилланы» проведут домашний матч с «Вест Хэм Юнайтед» 22 марта. Оба клуба продолжают борьбу за высокие позиции в чемпионате, обещая зрителям захватывающие встречи.