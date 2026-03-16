01:16 ()
Свернуть список

Брентфорд - Вулверхэмптон 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2026 22:00
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
16 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Брентфорд
Вулверхэмптон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Вулверхэмптон, которое состоится 16 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Вулверхэмптон
1 Ирландия вр Кивин Келлехер
4 Нидерланды зщ Сепп ван ден Берг
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
33 Италия пз Микаель Кайоде
8 Дания пз Матиас Йенсен
18 Украина пз Егор Ярмолюк
19 Буркина-Фасо нп Данго Уаттара
24 Дания нп Миккель Дамсгор
7 Германия нп Кевин Шаде
9 Бразилия нп Игор Тьяго
23 Англия нп Кин Льюис-Поттер
1 Португалия вр Жозе Са
4 Уругвай зщ Сантьяго Буэно
37 Чехия зщ Ладислав Крейчи
38 Камерун зщ Джексон Тчатчуа
15 Колумбия зщ Йерсон Москера
3 Испания зщ Уго Буэно
7 Бразилия пз Андре Триндаде
8 Бразилия пз Жоао Гомес
27 Франция пз Жан-Рикнер Беллегард
36 Англия нп Матеус Мане
9 Англия нп Адам Армстронг
Главные тренеры
Ирландия Кит Эндрюс
Уэльс Роб Эдвардс
История личных встреч
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Вулверхэмптон0 : 2Брентфорд
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Вулверхэмптон1 : 1Брентфорд
05.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур Брентфорд5 : 3Вулверхэмптон
10.02.2024 Англия - Премьер-лига 24-й тур Вулверхэмптон0 : 2Брентфорд
16.01.2024 Кубок Англии 1/32 финала. 0-й матч Вулверхэмптон3 : 2 ДВБрентфорд
05.01.2024 Кубок Англии 1/32 финала. 3-й матч Брентфорд1 : 1Вулверхэмптон
27.12.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Брентфорд1 : 4Вулверхэмптон
15.04.2023 Англия - Премьер-лига 31-й тур Вулверхэмптон2 : 0Брентфорд
29.10.2022 Англия - Премьер-лига 14-й тур Брентфорд1 : 1Вулверхэмптон
22.01.2022 Англия - Премьер-лига 23-й тур Брентфорд1 : 2Вулверхэмптон
09.03.2026 Кубок Англии 1/8 финала 2 : 2 5 : 3Брентфорд
03.03.2026 Англия — Премьер-лига 29-й тур 0 : 0Брентфорд
28.02.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур 3 : 4Брентфорд
21.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур Брентфорд0 : 2
16.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала 0 : 1Брентфорд
06.03.2026 Кубок Англии 1/8 финала Вулверхэмптон1 : 3
03.03.2026 Англия — Премьер-лига 29-й тур Вулверхэмптон2 : 1
27.02.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур Вулверхэмптон2 : 0
22.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур 1 : 0Вулверхэмптон
18.02.2026 Англия — Премьер-лига 31-й тур Вулверхэмптон2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3170
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3061
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед3054
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3051
5
Лига Европы
Ливерпуль3049
6 Челси3048
7 Брентфорд2944
8 Эвертон3043
9 Ньюкасл Юнайтед3042
10 Борнмут3041
11 Фулхэм3041
12 Брайтон энд Хоув Альбион3040
13 Сандерленд3040
14 Кристал Пэлас3039
15 Лидс Юнайтед3032
16 Тоттенхэм Хотспур3030
17 Ноттингем Форест3029
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед3029
19
Зона вылета
Бёрнли3020
20
Зона вылета
Вулверхэмптон3016

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close