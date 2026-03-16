Брентфорд - Вулверхэмптон 16 Марта прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Вулверхэмптон, которое состоится 16 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|33
|пз
|Микаель Кайоде
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|18
|пз
|Егор Ярмолюк
|19
|нп
|Данго Уаттара
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|7
|нп
|Кевин Шаде
|9
|нп
|Игор Тьяго
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|1
|вр
|Жозе Са
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|37
|зщ
|Ладислав Крейчи
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|15
|зщ
|Йерсон Москера
|3
|зщ
|Уго Буэно
|7
|пз
|Андре Триндаде
|8
|пз
|Жоао Гомес
|27
|пз
|Жан-Рикнер Беллегард
|36
|нп
|Матеус Мане
|9
|нп
|Адам Армстронг
|Кит Эндрюс
|Роб Эдвардс
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|5 : 3
|10.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|16.01.2024
|Кубок Англии
|1/32 финала. 0-й матч
|3 : 2 ДВ
|05.01.2024
|Кубок Англии
|1/32 финала. 3-й матч
|1 : 1
|27.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 4
|15.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 0
|29.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|22.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|09.03.2026
|Кубок Англии
|1/8 финала
|2 : 2 5 : 3
|03.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 0
|28.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 4
|21.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|16.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 1
|06.03.2026
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 3
|03.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|27.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 0
|22.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|18.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|31
|70
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|30
|61
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|30
|54
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|30
|51
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|30
|49
|6
|Челси
|30
|48
|7
|Брентфорд
|29
|44
|8
|Эвертон
|30
|43
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|42
|10
|Борнмут
|30
|41
|11
|Фулхэм
|30
|41
|12
|Брайтон энд Хоув Альбион
|30
|40
|13
|Сандерленд
|30
|40
|14
|Кристал Пэлас
|30
|39
|15
|Лидс Юнайтед
|30
|32
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|30
|30
|17
|Ноттингем Форест
|30
|29
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|29
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|30
|20
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|30
|16