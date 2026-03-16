Матч Финалиссимы между Испанией и Аргентиной официально отменен

Дата публикации: 16-03-2026 00:50

Матч Финалиссимы между сборными Испании и Аргентины отменён по решению УЕФА и КОНМЕБОЛ.

Основная причина — неспособность обеих сторон прийти к согласию по условиям проведения встречи, несмотря на множество предложенных вариантов и переговоров.

Одним из предложенных вариантов было сыграть матч на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде в изначально запланированную дату, при этом гарантируя равное распределение болельщиков обеих команд в трибунах. Однако эта идея была отклонена аргентинской стороной.

Ещё рассматривался формат проведения встречи в два этапа: первый поединок должен был пройти в Мадриде 27 марта, а ответный — в Буэнос-Айресе во время международного окна перед Евро-2028 и Кубком Америки. Тем не менее, и этот вариант не получил одобрения.

Последующим предложением УЕФА стал матч на нейтральном стадионе в Европе 27 или 30 марта, но аргентинская федерация вновь не согласилась на эти даты и место.

В конечном итоге аргентинская сторона предложила провести игру после чемпионата мира, однако у сборной Испании не было свободных дат в этот период. Позже Аргентина готова была сыграть только 31 марта, но и эта дата оказалась недоступной для Испании.

Исходя из отсутствия компромисса и невозможности подобрать подходящие сроки, было принято окончательное решение — отменить матч Финалиссимы между сборными Испании и Аргентины.

Эта ситуация подчеркивает сложности в организации международных матчей, особенно учитывая плотный календарь команд и различные ожидания сторон. Остаётся надеяться, что в будущем удастся наладить сотрудничество и провести такие престижные встречи без проблем.