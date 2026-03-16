Кремонезе - Фиорентина 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2026 21:45
Стадион: Джованни Цини (Кремона, Италия), вместимость: 20034
16 Марта 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 29-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Кремонезе
Фиорентина

Кремонезе
Кремона
Фиорентина
Флоренция
1 Индонезия вр Эмиль Аудеро
55 Италия зщ Франческо Фолино
5 Италия зщ Себастьяно Луперто
4 Италия зщ Томмазо Барбьери
15 Италия зщ Маттео Бьянкетти
24 Италия зщ Филиппо Терраччано
2 Норвегия пз Мортен Торсбю
29 Марокко пз Юссеф Мале
90 Италия нп Федерико Бонаццоли
77 Нигерия нп Давид Окереке
99 Парагвай нп Арнальдо Антонио Санабрия
43 Испания вр Давид де Хеа
2 Бразилия зщ Додо
6 Италия зщ Лука Раньери
21 Германия зщ Робин Госенс
5 Хорватия зщ Марин Понграчич
65 Италия зщ Фабьяно Паризи
44 Италия пз Николо Фаджоли
8 Италия пз Роландо Мандрагора
4 Италия пз Марко Брешианини
91 Италия нп Роберто Пикколи
10 Исландия нп Альберт Гудмундссон
Главные тренеры
Италия Давиде Никола
Италия Паоло Ваноли
История личных встреч
04.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур Фиорентина1 : 0Кремонезе
27.04.2023 Кубок Италии 1/2 финала. 2-й матч Фиорентина0 : 0Кремонезе
05.04.2023 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч Кремонезе0 : 2Фиорентина
12.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 26-й тур Кремонезе0 : 2Фиорентина
14.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 1-й тур Фиорентина3 : 2Кремонезе
08.03.2026 Италия — Серия А 28-й тур 2 : 1Кремонезе
01.03.2026 Италия — Серия А 27-й тур Кремонезе0 : 2
22.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур 3 : 0Кремонезе
15.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур Кремонезе0 : 0
09.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур 2 : 1Кремонезе
12.03.2026 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч Фиорентина2 : 1
08.03.2026 Италия — Серия А 28-й тур Фиорентина0 : 0
02.03.2026 Италия — Серия А 27-й тур 3 : 0Фиорентина
26.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч Фиорентина2 : 4 ДВ
23.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур Фиорентина1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2968
2
Лига чемпионов
Милан2860
3
Лига чемпионов
Наполи2959
4
Лига чемпионов
Комо2954
5
Лига Европы
Ювентус2953
6
Лига конференций
Рома2951
7 Аталанта2947
8 Болонья2942
9 Сассуоло2938
10 Лацио2837
11 Удинезе2936
12 Парма2934
13 Дженоа2933
14 Торино2933
15 Кальяри2930
16 Лечче2927
17 Фиорентина2825
18
Зона вылета
Кремонезе2824
19
Зона вылета
Пиза2918
20
Зона вылета
Верона2918

