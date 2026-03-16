Кремонезе - Фиорентина 16 Марта прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Фиорентина, которое состоится 16 Марта 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Джованни Цини (Кремона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Эмиль Аудеро
|55
|зщ
|Франческо Фолино
|5
|зщ
|Себастьяно Луперто
|4
|зщ
|Томмазо Барбьери
|15
|зщ
|Маттео Бьянкетти
|24
|зщ
|Филиппо Терраччано
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|29
|пз
|Юссеф Мале
|90
|нп
|Федерико Бонаццоли
|77
|нп
|Давид Окереке
|99
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|43
|вр
|Давид де Хеа
|2
|зщ
|Додо
|6
|зщ
|Лука Раньери
|21
|зщ
|Робин Госенс
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|4
|пз
|Марко Брешианини
|91
|нп
|Роберто Пикколи
|10
|нп
|Альберт Гудмундссон
|Давиде Никола
|Паоло Ваноли
|04.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|27.04.2023
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0
|05.04.2023
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
|12.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 26-й тур
|0 : 2
|14.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 1-й тур
|3 : 2
|08.03.2026
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 1
|01.03.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|0 : 2
|22.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|3 : 0
|15.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 0
|09.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|12.03.2026
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|08.03.2026
|Италия — Серия А
|28-й тур
|0 : 0
|02.03.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|3 : 0
|26.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 4 ДВ
|23.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|29
|68
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|28
|60
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|29
|59
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|29
|54
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|29
|53
| 6
Лига конференций
|Рома
|29
|51
|7
|Аталанта
|29
|47
|8
|Болонья
|29
|42
|9
|Сассуоло
|29
|38
|10
|Лацио
|28
|37
|11
|Удинезе
|29
|36
|12
|Парма
|29
|34
|13
|Дженоа
|29
|33
|14
|Торино
|29
|33
|15
|Кальяри
|29
|30
|16
|Лечче
|29
|27
|17
|Фиорентина
|28
|25
| 18
Зона вылета
|Кремонезе
|28
|24
| 19
Зона вылета
|Пиза
|29
|18
| 20
Зона вылета
|Верона
|29
|18