В "Барселоне" вспыхнули разногласия между Фликом и Деку

Дата публикации: 16-03-2026 00:48

В "Барселоне" возникли разногласия между главным тренером Хансом-Дитером Фликом и спортивным директором Деку относительно дальнейшей судьбы нападающего Маркуса Рашфорда.

Немецкий тренер твёрдо уверен, что каталонскому клубу стоит выкупить 28-летнего англичанина, который сейчас выступает за "Барселону" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед".

Однако спортивный директор Деку склоняется к другому варианту усиления левого фланга атаки. По данным источников, он предпочитает видеть в составе вингера "Челси" Педру Нету, считая этот вариант более выгодным и перспективным.

Отмечается, что несмотря на непростые переговоры с "Манчестер Юнайтед", Флик считает Рашфорда приоритетным игроком, которого необходимо приобрести в следующем трансферном окне. Ранее сообщалось, что "Барселона" готова заплатить около 30 миллионов евро за выкуп футболиста.

В текущем сезоне Рашфорд провёл за каталонский клуб 38 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 13 результативных передач, демонстрируя стабильное и эффективное выступление. По сведениям Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет около 40 миллионов евро.

Таким образом, ситуация в стане "Барселоны" остаётся напряжённой: тренер видит ключевую роль Рашфорда в атакующем потенциале команды, тогда как руководитель спортивного отдела ищет более привлекательные и возможно финансово выгодные варианты усиления состава. В конечном итоге будет важно, какое решение примут в клубе, ведь оба варианта имеют свои преимущества и недостатки.