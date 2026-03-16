Фернандеш превзошёл Бекхэма по количеству ассистов в сезоне АПЛ

Дата публикации: 16-03-2026 00:45

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш вновь доказал свой класс, оформив две результативные передачи в матче 30-го тура английской Премьер-лиги против «Астон Виллы» (итоговый счет 3:1). Благодаря этим ассистам, португалец достиг рекордного для клуба показателя – 16 результативных передач за один сезон Премьер-лиги.

До этого лучшим по количеству голевых передач за сезон в истории «красных дьяволов» считался Дэвид Бекхэм, который в сезоне 1999/2000 отдал 15 ассистов. Замыкает топ-3 Луиш Нани, который обеспечил 14 результативных передач в сезоне 2010/2011. Таким образом, Фернандеш превзошёл легендарных игроков и установил новый высший стандарт для «Манчестер Юнайтед».

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 54 очками занимает третью позицию в турнирной таблице Премьер-лиги, продолжая борьбу за высокие места в чемпионате Англии. Выдающаяся игра Фернандеша существенно влияет на успехи команды и укрепляет их шансы на попадание в еврокубки в следующем сезоне.

Этот рекорд — ещё одно доказательство важности Бруну для клуба, который своим мастерством и видением поля становится ключевой фигурой в атакующих действиях команды. Фернандеш продолжает подтверждать статус одного из лучших полузащитников текущего поколения, внося значительный вклад в успехи «Манчестер Юнайтед».