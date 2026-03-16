Торпедо М - Нефтехимик 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2026 18:30
16 Марта 2026 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 24-й тур
Торпедо М
Нефтехимик

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Нефтехимик, которое состоится 16 Марта 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
Россия Олег Георгиевич Кононов
Россия Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
27.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур Нефтехимик0 : 0Торпедо М
15.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур Нефтехимик0 : 1Торпедо М
17.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур Торпедо М2 : 1Нефтехимик
12.11.2023 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур Нефтехимик0 : 0Торпедо М
21.08.2023 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур Торпедо М2 : 1Нефтехимик
02.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Торпедо М0 : 0Нефтехимик
24.06.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Нефтехимик1 : 2Торпедо М
10.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 32-й тур Нефтехимик0 : 1Торпедо М
29.09.2021 ФНЛ - Первый дивизион 14-й тур Торпедо М1 : 1Нефтехимик
11.04.2021 ФНЛ - Первый дивизион 36-й тур Нефтехимик2 : 2Торпедо М
08.03.2026 Россия — Лига PARI 23-й тур Торпедо М0 : 2
01.03.2026 Россия — Лига PARI 22-й тур 0 : 2Торпедо М
03.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 2 : 1 ДВТорпедо М
30.11.2025 Россия — Лига PARI 21-й тур 0 : 1Торпедо М
25.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) Торпедо М0 : 2
28.02.2026 Россия — Лига PARI 22-й тур Нефтехимик2 : 0
30.11.2025 Россия — Лига PARI 21-й тур 0 : 0Нефтехимик
26.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) Нефтехимик1 : 3
22.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур 2 : 4Нефтехимик
15.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур Нефтехимик1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел2352
2
Повышение
Урал2445
3
Плей-офф за повышение
Родина2443
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс2437
5 Челябинск2437
6 КАМАЗ2434
7 Ротор2433
8 СКА-Хабаровск2433
9 Нефтехимик2231
10 Шинник2430
11 Арсенал Т2429
12 Енисей2428
13 Черноморец2428
14 Волга Ул2427
15 Торпедо М2324
16
Зона вылета
Уфа2423
17
Зона вылета
Чайка2416
18
Зона вылета
Сокол2416

