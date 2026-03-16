Погонь - Корона 16 Марта прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Погонь - Корона, которое состоится 16 Марта 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Томас Томасберг
|Яцек Зелински
|13.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|1 : 0
|09.12.2024
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|0 : 0
|20.07.2024
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|3 : 0
|17.03.2024
|Польша - Экстракласса
|25-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Польша - Экстракласса
|8-й тур
|3 : 1
|18.03.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 25-й тур
|0 : 0
|04.09.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 8-й тур
|1 : 2
|20.12.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 20-й тур
|0 : 1
|19.08.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 5-й тур
|0 : 1
|22.02.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 23-й тур
|1 : 1
|08.03.2026
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|2 : 0
|28.02.2026
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|1 : 0
|21.02.2026
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|0 : 1
|15.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|1 : 0
|08.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 1
|07.03.2026
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|2 : 1
|28.02.2026
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|2 : 0
|22.02.2026
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|1 : 2
|13.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|0 : 2
|06.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Заглембе Л
|25
|41
| 2
Лига чемпионов
|Лех П
|25
|41
| 3
Лига конференций
|Гурник З
|25
|38
| 4
Лига конференций
|Ягеллония
|24
|38
|5
|Ракув
|25
|37
|6
|ГКС Катовице
|24
|36
|7
|Висла Плоцк
|25
|36
|8
|Мотор
|25
|34
|9
|Корона
|24
|33
|10
|Радомяк
|25
|33
|11
|Краковия
|25
|33
|12
|Пяст
|25
|32
|13
|Лехия
|25
|31
|14
|Погонь
|24
|31
|15
|Арка
|25
|30
| 16
Зона вылета
|Легия
|25
|29
| 17
Зона вылета
|Видзев
|25
|28
| 18
Зона вылета
|Нецеча
|25
|22