Тренер «Челси» Росеньор выделил две главные причины поражения от «Ньюкасл Юнайтед»

Дата публикации: 16-03-2026 00:43

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал поражение своей команды в матче 30-го тура английской Премьер-лиги против «Ньюкасла Юнайтед» со счётом 0:1.

«В первые 15-20 минут, как мне кажется, было очевидно для всех зрителей, кто контролировал игру. Мы доминировали на поле, создавали опасные моменты и пытались забить первыми. Однако гол, который забил «Ньюкасл», значительно вдохновил их и изменил ход встречи в их пользу.

Мне кажется, ключевыми в этой игре стали два момента. Во-первых, нам не хватило свежести в психологическом плане, особенно в атакующей третии поля. Это проявилось в принятии решений и реализации моментов, где требовался высочайший уровень мастерства. Во-вторых, мы должны работать над тем, чтобы наши соперники не использовали свои шансы, особенно если у нас самих не получается забивать.

Меня очень расстроило то, что мы пропустили от «Ньюкасла», ведь в целом соперник создал не так много угроз. Мы буквально сами подарили им эту возможность, и это то, над чем я обязательно буду тщательно работать», — цитирует высказывания Росеньора официальный сайт «Челси».