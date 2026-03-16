Райо Вальекано - Леванте 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2026 22:00
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
16 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 28-й тур
Райо Вальекано
Леванте

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Леванте, которое состоится 16 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Леванте
Валенсия
13 Аргентина вр Аугусто Баталья
2 Румыния зщ Андрей Рациу
24 Франция зщ Флорьян Лежён
32 Сенегал зщ Нобель Менди
22 Уругвай зщ Луис Эспино
23 Испания пз Оскар Мартин
15 Испания пз Херард Гумбау
21 Испания пз Фран Перес
19 Испания пз Хорхе де Фрутос
7 Испания нп Иси Паласон
12 Марокко нп Ильяс Ахомаш
13 Австралия вр Мэтью Райан
3 Уругвай зщ Алан Маттурро
23 Испания зщ Мануэль Санчес
22 Германия зщ Джереми Тольян
2 Аргентина зщ Матиас Морено
17 Испания зщ Виктор Гарсия
19 Испания пз Карлос Эспи
20 Испания пз Ориоль Эренас
16 Гондурас пз Кервин Арриага
9 Испания нп Иван Ромеро
27 Испания нп Пако Кортес
Главные тренеры
Испания Иньиго Перес
Португалия Луиш Мануэл Феррейра Каштру
История личных встреч
19.10.2025 Испания — Примера 9-й тур Леванте0 : 3Райо Вальекано
20.05.2022 Испания - Примера 38-й тур Райо Вальекано2 : 4Леванте
11.09.2021 Испания - Примера 4-й тур Леванте1 : 1Райо Вальекано
04.05.2019 Испания - Примера 36-й тур Леванте4 : 1Райо Вальекано
23.12.2018 Испания - Примера 17-й тур Райо Вальекано2 : 1Леванте
06.05.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 37-й тур Райо Вальекано2 : 1Леванте
14.12.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 16-й тур Леванте1 : 0Райо Вальекано
15.05.2016 Испания - Примера 38-й тур Райо Вальекано3 : 1Леванте
10.01.2016 Испания - Примера 19-й тур Леванте2 : 1Райо Вальекано
28.02.2015 Испания - Примера 25-й тур Райо Вальекано4 : 2Леванте
12.03.2026 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч 1 : 3Райо Вальекано
08.03.2026 Испания — Примера 27-й тур 1 : 1Райо Вальекано
04.03.2026 Испания — Примера 23-й тур Райо Вальекано3 : 0
28.02.2026 Испания — Примера 26-й тур Райо Вальекано1 : 1
21.02.2026 Испания — Примера 25-й тур 1 : 1Райо Вальекано
07.03.2026 Испания — Примера 27-й тур Леванте1 : 1
27.02.2026 Испания — Примера 26-й тур Леванте2 : 0
22.02.2026 Испания — Примера 25-й тур 3 : 0Леванте
18.02.2026 Испания — Примера 16-й тур Леванте0 : 1
15.02.2026 Испания — Примера 24-й тур Леванте0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2870
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2866
3
Лига чемпионов
Атлетико М2857
4
Лига чемпионов
Вильярреал2855
5
Лига Европы
Бетис2844
6
Лига конференций
Сельта2841
7 Эспаньол2837
8 Реал Сосьедад2735
9 Хетафе2835
10 Атлетик Б2835
11 Жирона2834
12 Осасуна2734
13 Валенсия2832
14 Севилья2831
15 Райо Вальекано2731
16 Мальорка2828
17 Алавес2828
18
Зона вылета
Эльче2826
19
Зона вылета
Леванте2722
20
Зона вылета
Овьедо2821

