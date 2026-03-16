Райо Вальекано - Леванте 16 Марта прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Леванте, которое состоится 16 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|32
|зщ
|Нобель Менди
|22
|зщ
|Луис Эспино
|23
|пз
|Оскар Мартин
|15
|пз
|Херард Гумбау
|21
|пз
|Фран Перес
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|7
|нп
|Иси Паласон
|12
|нп
|Ильяс Ахомаш
|13
|вр
|Мэтью Райан
|3
|зщ
|Алан Маттурро
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|22
|зщ
|Джереми Тольян
|2
|зщ
|Матиас Морено
|17
|зщ
|Виктор Гарсия
|19
|пз
|Карлос Эспи
|20
|пз
|Ориоль Эренас
|16
|пз
|Кервин Арриага
|9
|нп
|Иван Ромеро
|27
|нп
|Пако Кортес
|Иньиго Перес
|Луиш Мануэл Феррейра Каштру
|19.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 3
|20.05.2022
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 4
|11.09.2021
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 1
|04.05.2019
|Испания - Примера
|36-й тур
|4 : 1
|23.12.2018
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 1
|06.05.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 37-й тур
|2 : 1
|14.12.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 16-й тур
|1 : 0
|15.05.2016
|Испания - Примера
|38-й тур
|3 : 1
|10.01.2016
|Испания - Примера
|19-й тур
|2 : 1
|28.02.2015
|Испания - Примера
|25-й тур
|4 : 2
|12.03.2026
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 3
|08.03.2026
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 1
|04.03.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|3 : 0
|28.02.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 1
|21.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|1 : 1
|07.03.2026
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 1
|27.02.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|2 : 0
|22.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|3 : 0
|18.02.2026
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 1
|15.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|28
|70
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|28
|66
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|28
|57
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|28
|55
| 5
Лига Европы
|Бетис
|28
|44
| 6
Лига конференций
|Сельта
|28
|41
|7
|Эспаньол
|28
|37
|8
|Реал Сосьедад
|27
|35
|9
|Хетафе
|28
|35
|10
|Атлетик Б
|28
|35
|11
|Жирона
|28
|34
|12
|Осасуна
|27
|34
|13
|Валенсия
|28
|32
|14
|Севилья
|28
|31
|15
|Райо Вальекано
|27
|31
|16
|Мальорка
|28
|28
|17
|Алавес
|28
|28
| 18
Зона вылета
|Эльче
|28
|26
| 19
Зона вылета
|Леванте
|27
|22
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|28
|21