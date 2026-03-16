Лапорта переизбран: что теперь ждет «Барселону»?

Дата публикации: 16-03-2026 00:55

Жоан Лапорта снова останется у руля «Барселоны». По итогам президентских выборов 15 марта 2026 года действующий глава каталонского клуба уверенно победил своего главного конкурента Виктора Фонта и был переизбран на новый срок. Теперь Лапорта будет руководить «блаугранас» как минимум до 2031 года.

По предварительным данным, Лапорта получил около 66% голосов членов клуба, что позволило ему без особых проблем сохранить свой пост. Голосование проходило не только в Барселоне, но и на дополнительных участках в Жироне, Таррагоне, Льейде и Андорре. Явка составила более 42% от общего числа членов клуба, имеющих право голоса.

Эта победа стала для Лапорты уже третьим президентским сроком. Впервые он возглавил «Барселону» еще в 2003 году и руководил клубом до 2010-го, после чего вернулся к власти в 2021 году в непростой период финансового кризиса. За время его работы клуб сумел стабилизировать экономическую ситуацию, привлечь новых спонсоров и провести масштабную перестройку состава.

Во время второго периода правления Лапорты команда пережила ряд серьезных изменений. Именно при нем клуб был вынужден расстаться с Лионелем Месси из-за финансовых ограничений, но позже сумел перестроиться, выиграть чемпионат Испании и снова стать конкурентоспособным как на внутренней арене, так и в еврокубках.

В своей предвыборной программе Лапорта делал акцент на дальнейшем развитии спортивного проекта, усилении состава и завершении модернизации стадиона «Камп Ноу». Также среди приоритетов назывались борьба за главные европейские трофеи и укрепление финансовой стабильности клуба.

Победа на выборах означает, что выбранный курс развития клуба сохранится. Теперь перед руководством стоит задача подтвердить доверие болельщиков не только административными решениями, но и результатами команды на поле.

Таким образом, «Барселона» делает ставку на стабильность и опыт. А ближайшие годы покажут, сможет ли Лапорта снова привести клуб к эпохе больших побед, как это уже было во времена его первого президентского срока.