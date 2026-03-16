"«Бавария» осталась без вратарей перед матчем Лиги чемпионов"

Дата публикации: 16-03-2026 00:46

Мюнхенская "Бавария" столкнулась с серьезными проблемами в вратарской линии, из-за чего испытывает трудности с подбором специалистов на эту позицию.

В недавнем матче чемпионата Германии против "Байера", который завершился вничью 1:1, получил травму третий голкипер команды Свен Ульрайх. Для 37-летнего ветерана эта игра стала первой за этот сезон.

Позже клуб подтвердил, что у Ульрайха обнаружен разрыв мышечной связки в правой приводящей мышце бедра. Точные сроки его восстановления пока не известны, что усугубляет ситуацию с вратарями в составе.

Ранее основной страж ворот "Баварии" Мануэль Нойер также получил травму и находится вне игры, а второй голкипер Йонас Урбиг выбыл из-за сотрясения мозга. К тому же 19-летний перспективный голкипер Леон Кланац, который мог бы помочь команде, тоже лечится в лазарете.

В результате, накануне важного матча Лиги чемпионов против "Аталанты", запланированного на 18 марта, мюнхенская команда оказалась без здоровых вратарей, что создает серьезные вызовы для тренерского штаба и может повлиять на игру.