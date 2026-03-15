Лапорта направил жалобу на конкурента перед выборами в «Барселоне»

Дата публикации: 15-03-2026 15:02

Действующий президент футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта направил официальную жалобу на своего главного соперника Виктора Фонта перед грядущими выборами руководителя клуба.

Согласно информации от Cadena SER, Лапорта обратился в избирательную комиссию с заявлением о нарушении так называемого "правила молчания" в день голосования со стороны Фонта. По мнению нынешнего главы клуба, Виктор Фонт рассылал членам "Барселоны" сообщения с призывами поддержать именно его кандидатуру на выборах, что противоречит установленным правилам.

Выборы президента клуба запланированы на 15 марта. На пост главы каталонского футбольного коллектива претендуют двое кандидатов – действующий президент Жоан Лапорта и его конкурент Виктор Фонт.

Напомним, что Жоан Лапорта занимает пост президента "Барселоны" с марта 2021 года, успешно руководя клубом на протяжении последних лет. В то же время сегодня команда под руководством Ханса-Дитера Флика проведёт важный поединок 28-го тура испанской Ла Лиги против сильной команды "Севилья".