«Кристал Пэлас» и «Лидс Юнайтед» завершили 30-й тур АПЛ ничьей

Дата публикации: 15-03-2026 19:26

Завершился матч 30-го тура английской Премьер-лиги сезона 2025/2026, в котором встретились «Кристал Пэлас» и «Лидс Юнайтед». В упорной борьбе командам не удалось открыть счёт — встреча завершилась нулевой ничьёй 0:0. Матч прошёл на легендарном стадионе «Селхерст Парк», расположенном в Лондоне. Главным судьёй этого поединка был назначен Томас Брамэлл.

После окончания игры «Кристал Пэлас» набрал 39 очков и занял 14-ю позицию в турнирной таблице английской Премьер-лиги, тогда как «Лидс Юнайтед» с 32 очками расположился на 15-м месте, продолжая борьбу за более высокие позиции в чемпионате.

Следующий матч «стекольщики» проведут 11 апреля в родных стенах, где примут «Ньюкасл Юнайтед» в рамках 32-го тура АПЛ. В то время как «павлины» ожидать домашний поединок 21 марта против команды «Брентфорд», стремясь улучшить свои результаты в текущем сезоне.