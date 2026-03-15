«Ноттингем Форест» и «Фулхэм» сыграли вничью в 30-м туре Английской Премьер-Лиги

Дата публикации: 15-03-2026 19:25

Завершился матч 30-го тура английской Премьер-лиги сезона 2025/2026, в котором встретились «Ноттингем Форест» и «Фулхэм». Игра прошла на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме и завершилась со счётом 0:0. Главным арбитром встречи был назначен Сэмюэл Барротт.

Во время поединка хозяева поля имели шанс открыть счёт на 63-й минуте — Дан Ндой забил мяч, однако взятие ворот отменили после анализа видеоповтора VAR, что лишило «Форест» возможности выйти вперёд.

После этого матча «Ноттингем Форест» набрал 29 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице английского высшего дивизиона. В свою очередь, «Фулхэм» с 41 очком располагается на 11-й позиции.

В следующем туре «лесники» 22 марта сыграют в гостях против «Тоттенхэм Хотспур», а «дачники» 21 марта примут на своём поле «Бёрнли». Эти встречи станут важными для обеих команд в борьбе за место в элите английского футбола на следующий сезон.