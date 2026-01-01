23:17 ()
Хетафе - Реал Сосьедад 09 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 09-01-2026 22:00
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
09 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 19-й тур
Хетафе
Реал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Реал Сосьедад, которое состоится 09 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
13 Испания вр Давид Сория
16 Испания зщ Диего Рико
12 Камерун зщ Аллан Ньом
17 Испания зщ Кико Фемения
21 Испания зщ Хуан Иглесиас
14 Испания пз Хавьер Муньос
5 Испания пз Луис Милья
8 Уругвай пз Мауро Арамбарри
20 Испания нп Коба да Коста
18 Испания нп Алекс Санкрис
23 Испания нп Адриан Лисо
1 Испания вр Алекс Ремиро
2 Венесуэла зщ Хон Арамбуру
16 Хорватия зщ Дуе Чалета-Цар
17 Испания зщ Серхио Гомес
5 Испания зщ Игор Субельдия
18 Испания пз Карлос Солер
23 Испания пз Брайс Мендес
4 Испания пз Йон Горротксатеги
14 Япония нп Такефуса Кубо
11 Португалия нп Гонсалу Гедеш
10 Испания нп Микель Оярсабаль
Главные тренеры
Испания Хосе Бордалас
США Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
26.01.2025 Испания — Примера 21-й тур Реал Сосьедад0 : 3Хетафе
01.09.2024 Испания — Примера 4-й тур Хетафе0 : 0Реал Сосьедад
21.04.2024 Испания - Примера 32-й тур Хетафе1 : 1Реал Сосьедад
24.09.2023 Испания - Примера 6-й тур Реал Сосьедад4 : 3Хетафе
08.04.2023 Испания - Примера 28-й тур Реал Сосьедад2 : 0Хетафе
11.09.2022 Испания - Примера 5-й тур Хетафе2 : 1Реал Сосьедад
23.01.2022 Испания - Примера 22-й тур Реал Сосьедад0 : 0Хетафе
03.10.2021 Испания - Примера 8-й тур Хетафе1 : 1Реал Сосьедад
14.02.2021 Испания - Примера 23-й тур Хетафе0 : 1Реал Сосьедад
03.10.2020 Испания - Примера 5-й тур Реал Сосьедад3 : 0Хетафе
02.01.2026 Испания — Примера 18-й тур 1 : 1Хетафе
21.12.2025 Испания — Примера 17-й тур 4 : 0Хетафе
18.12.2025 Кубок Испании 1/16. 1-й тур 3 : 1Хетафе
13.12.2025 Испания — Примера 16-й тур Хетафе0 : 1
06.12.2025 Испания — Примера 15-й тур 2 : 0Хетафе
04.01.2026 Испания — Примера 18-й тур Реал Сосьедад1 : 1
20.12.2025 Испания — Примера 17-й тур 1 : 1Реал Сосьедад
16.12.2025 Кубок Испании 1/16. 1-й тур 1 : 2Реал Сосьедад
12.12.2025 Испания — Примера 16-й тур Реал Сосьедад1 : 2
06.12.2025 Испания — Примера 15-й тур 1 : 0Реал Сосьедад
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1949
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1945
3
Лига чемпионов
Атлетико М1938
4
Лига чемпионов
Вильярреал1738
5
Лига Европы
Эспаньол1833
6
Лига конференций
Бетис1828
7 Сельта1826
8 Атлетик Б1924
9 Эльче1822
10 Хетафе1821
11 Севилья1820
12 Осасуна1819
13 Райо Вальекано1819
14 Алавес1819
15 Жирона1818
16 Реал Сосьедад1818
17 Мальорка1818
18
Зона вылета
Валенсия1816
19
Зона вылета
Леванте1713
20
Зона вылета
Овьедо1812

