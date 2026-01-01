Хетафе - Реал Сосьедад 09 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 09-01-2026 22:00
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
09 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 19-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Реал Сосьедад, которое состоится 09 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|13
|вр
|Давид Сория
|16
|зщ
|Диего Рико
|12
|зщ
|Аллан Ньом
|17
|зщ
|Кико Фемения
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|14
|пз
|Хавьер Муньос
|5
|пз
|Луис Милья
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|20
|нп
|Коба да Коста
|18
|нп
|Алекс Санкрис
|23
|нп
|Адриан Лисо
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|2
|зщ
|Хон Арамбуру
|16
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|18
|пз
|Карлос Солер
|23
|пз
|Брайс Мендес
|4
|пз
|Йон Горротксатеги
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|11
|нп
|Гонсалу Гедеш
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
|26.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 3
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 0
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 1
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|4 : 3
|08.04.2023
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 0
|11.09.2022
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 1
|23.01.2022
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 0
|03.10.2021
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 1
|14.02.2021
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 1
|03.10.2020
|Испания - Примера
|5-й тур
|3 : 0
|02.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 1
|21.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|4 : 0
|18.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|3 : 1
|13.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 1
|06.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 0
|04.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 1
|20.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 1
|16.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|1 : 2
|12.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|1 : 2
|06.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|19
|49
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|19
|45
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|19
|38
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|17
|38
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|18
|33
| 6
Лига конференций
|Бетис
|18
|28
|7
|Сельта
|18
|26
|8
|Атлетик Б
|19
|24
|9
|Эльче
|18
|22
|10
|Хетафе
|18
|21
|11
|Севилья
|18
|20
|12
|Осасуна
|18
|19
|13
|Райо Вальекано
|18
|19
|14
|Алавес
|18
|19
|15
|Жирона
|18
|18
|16
|Реал Сосьедад
|18
|18
|17
|Мальорка
|18
|18
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|18
|16
| 19
Зона вылета
|Леванте
|17
|13
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|18
|12